Catarina Campos, como VAR, e assistente Andreia Sousa no Mundial feminino sub-20

A árbitra assistente da associação de Braga Andreia Sousa vai integrar a equipa liderada pela espanhola Marta Huerta, na competição que vai ser disputada entre 05 e 27 de setembro, na Polónia.



Catarina Campos vai ser a primeira portuguesa VAR numa competição da FIFA, fazendo parte da equipa dirigida da árbitra romena Alina Pesu, depois de também ter sido pioneira numa fase final de um Campeonato da Europa, em 2025.



“A nomeação, por parte da UEFA, de Catarina Campos e de Andreia Sousa para o primeiro Campeonato do Mundo feminino de sub-20 representa mais um passo no crescimento da arbitragem portuguesa, com Portugal a cimentar o seu lugar na elite da arbitragem europeia”, disse o presidente da FPF, Pedro Proença.



O presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Luciano Gonçalves, disse que estas “são mais notícias excelentes para a arbitragem portuguesa, num ano particularmente rico”.



A lisboeta foi a primeira mulher a arbitrar um jogo da I Liga portuguesa, em 29 de março de 2025, na receção do Casa Pia ao Rio Ave, em Rio Maior, na 27.ª jornada da edição 2024/25, que terminou com a vitória dos 'gansos' (2-1), e das competições profissionais masculinas de futebol, no embate entre Paços de Ferreira ao Feirense, da II Liga da mesma temporada.



Portugal vai disputar pela primeira vez a fase final de um Mundial feminino de sub-20, na sua 12.ª edição, defrontando a Coreia do Norte, campeã em título, a Colômbia e a Costa Rica, no Grupo E.



Na estreia absoluta na competição, Portugal terá como primeiro adversário a Coreia do Norte, detentora do título conquistado em 2024, em Lodz, no dia 07 de setembro.



Seguem-se os embates com Colômbia, no dia 10 de setembro, também em Lodz, terminando a fase de grupos diante da Costa Rica, três dias depois, em Sosnowiec.



O inédito apuramento luso para a fase final foi alcançado em junho de 2025, também na Polónia, quando a seleção de sub-19 garantiu um inédito lugar no Mundial, apesar de ter sido afastada nas meias-finais do Europeu da categoria pela França, após derrota por 4-3, no prolongamento, depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar.



A equipa das ‘quinas’, que disputava apenas a fase final do Europeu de sub-19 pela segunda vez, igualou então o registo de 2012 ao atingir as meias-finais e assegurando a estreia no Mundial de sub-20.



Portugal integra o lote de seis seleções estreantes na prova, juntamente com Benim, Equador, Nova Caledónia, Tanzânia e a anfitriã Polónia.



A Coreia do Norte, campeã em 2006, 2016 e 2024, e os Estados Unidos, vencedores em 2002, 2008 e 2012, partem para esta 12.ª edição em busca de um inédito quarto título mundial no escalão.



A competição será disputada em quatro cidades polacas: Bielsko-Biala, Katowice, Lodz e Sosnowiec.

