Cathro acredita que Estoril pode vencer no Dragão se “mostrar algo mais”

“Talvez seja o jogo mais difícil da época. Se olharmos para esta equipa do FC Porto, eles encontraram algo importante: quando um clube consegue juntar o treinador certo com a ideia certa, tendo procurado os jogadores certos, consegue-se algo interessante e o FC Porto está a trabalhar com essas condições”, realçou o treinador escocês.



Ainda assim, mesmo antevendo dificuldades, o técnico do Estoril confia que a equipa pode fazer uma surpresa na casa do líder do campeonato.



“Vamos encontrar uma equipa com a máxima intensidade no início do jogo. Se fizermos o nosso jogo, ao nosso melhor nível, temos boas hipóteses de ganhar. Sinto que, contra o FC Porto, vamos ter de ter algo mais, vamos ter de superar o nosso nível, mostrar algo mais para competir contra o FC Porto. É o que vamos procurar fazer. Vamos à procura disso”, garantiu o treinador de 39 anos.



Na época de estreia como técnico dos ‘canarinhos’, Cathro ainda não conseguiu tirar pontos aos ‘grandes’ e não faz disso um ‘cavalo de batalha’.



“Sei que antes de chegar, o Estoril ganhou duas vezes ao FC Porto, e no ano passado não tirámos pontos aos ‘grandes’. Queremos fazer um trabalho estável, por isso não podemos ganhar dois jogos ao FC Porto e acabar o campeonato em dificuldade. Isto para dizer que tem de haver um equilíbrio, não basta mostrar uma imagem diferente num momento. Temos de ser mais estáveis, não oscilar tanto. Por isso, se tivesse de optar, preferia perder os jogos contra os ‘grandes’ e acabar com 46 pontos”, confessou.



Eliminado da Taça de Portugal na última semana (derrota com o Nacional por 2-1), o treinador assegura que esse desfecho “não terá qualquer impacto” no jogo deste domingo, e desvaloriza também as queixas do FC Porto relativamente ao calendário das competições.



“Imagino se o FC Porto tivesse jogado no relvado do Tondela em que jogámos. Também temos queixas”, concluiu o técnico que orienta o Estoril pela segunda época seguida.



O Estoril Praia, nono classificado, com 13 pontos, visita este domingo, às 20:30, o líder do campeonato, o FC Porto, com 31, no Estádio do Dragão, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.