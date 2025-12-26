Cathro antecipa jogo “muito intenso” frente ao Alverca

“O Alverca tem muitas armas ofensivas, sabe o que é atacar, é uma equipa que mostra ser muito competitiva em todos os momentos do jogo, o que não é fácil construir com o número de chegadas novas que teve no início da época. Por todas essas razões, sabemos que vai ser um jogo muito intenso e que vai exigir muita concentração dos dois lados”, antecipou o escocês Ian Cathro.



“O nosso objetivo é sempre tentar ganhar e tudo começa desse ponto. Estamos a tentar criar mais estabilidade para o futuro do clube e isso tem de ser baseado na atitude de jogar sem medo. É isso que vamos tentar sempre”, assumiu o treinador.



Em relação às dificuldades que os ‘canarinhos’ têm sentido face a adversários do ‘mesmo campeonato’, o treinador que orienta os estorilistas pelo segundo ano assume que há aspetos a melhorar para poder repetir mais exibições e resultados como os conseguidos com o Sporting de Braga, na última jornada da liga, que terminou com o triunfo da equipa da 'Linha' por 1-0.



“Contra os grandes o jogo tem menos caos e estamos mais preparados para jogar com cada vez mais ordem. Nestes jogos, como vamos ter com o Alverca, passamos por mais momentos de caos e isso implica outro tipo de trabalho para gerir estes momentos. Não é fácil e é uma das áreas em que estamos a trabalhar”, concluiu o treinador.



O Estoril Praia, nono classificado, com 17 pontos, recebe pelas 20:30 de sábado, o Alverca, 10.º, também com 17 pontos, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por Fábio Veríssimo, da associação do Porto.