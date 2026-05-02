Cathro elogia Braga, mas quer regresso aos triunfos frente aos ‘arsenalistas’

“Estão de parabéns pelo resultado, mas falta mais um trabalho, que pode levar uma equipa portuguesa a uma final europeia, e desejo-lhes toda a sorte para a segunda mão. Tenho uma grande admiração e enorme respeito pela capacidade do clube, treinador e plantel. Trabalhar no futebol é um privilégio, mas ter tantos jogos, treinos, sessões de recuperação, tem de ser valorizado, não é nada fácil”, disse o treinador escocês na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Sobre o confronto com o quarto classificado, Cathro admite que pode haver rotatividade por parte do treinador espanhol Carlos Vicens na escolha do 'onze', mas frisa que quando começa o jogo todos querem vencer.



“O Braga é uma equipa com qualidade, com variabilidade, diferentes planos de jogo, uma equipa que joga com muita energia. Nós vamos procurar fazer um bom jogo. A minha experiência diz-me que é um jogo em que pode haver rotação, mas, quando há o apito inicial, começa um jogo de futebol e cada equipa quer fazer o melhor e mostrar o seu valor. Queremos ganhar e o Braga também, de certeza”, resumiu o técnico.



Há cinco jogos consecutivos a perder, o Estoril Praia tem vindo a cair na tabela, mas mantém-se numa posição confortável, no 10.º lugar. Cathro quer acabar com esse ciclo, mas garante que na Amoreira já se pensa no próximo passo que o clube pode dar.



“O mundo não vai acabar depois destes três jogos. Vamos tentar continuar o trabalho que temos feito nestas duas épocas e construir a próxima fase, que passa por criar um Estoril mais estável, a jogar sem medo, com ambição e que nunca esteja envolvido numa possível descida de divisão. Aí o Estoril torna-se diferente e torna-se mais interessante, pois deixa de estar associado a essa luta da manutenção, podemos atrair melhores jogadores e passamos a ser um candidato às competições europeias”, explicou o escocês que orienta o Estoril pela segunda temporada.



O Estoril Praia, 10.º classificado, com 37 pontos, visita pelas 18:00 de domingo, o Sporting de Braga, quarto, com 56 pontos, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que será arbitrada por Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.



