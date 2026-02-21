Cathro garante Estoril confiante para enfrentar Gil Vicente

“Não vai haver um momento de desconfiança. O primeiro golo que sofremos com o AVS foi um ‘murro no estômago’ e sentimo-lo. Infelizmente, não fomos capazes de nos reorganizar e conseguir o que queríamos. Mas, já passamos por vários momentos em que seria normal ver uma equipa com pouca confiança, muito mais frágil, e esta semana os jogadores deram uma resposta da confiança e atitude que vamos ter”, disse Cathro, em conferência de imprensa.



O técnico que orienta o Estoril pela segunda temporada garantiu que esta foi “uma semana de treino normal”.



“Não andamos em euforia quando ganhamos e depois de perder é a mesma coisa. Temos de ser homenzinhos para continuar a trabalhar e foi o que fizemos”, revelou.



Quanto ao Gil Vicente, atual quarto classificado, o escocês elogia o trajeto da equipa e do clube.



“Vemos uma boa equipa. Quem olha para o trabalho deles tem de valorizar os jogadores em campo, mas também o trabalho do clube. É muito saudável ver este bom trabalho ser feito por todas as partes do clube. Gosto da ideia de que quem trabalha bem tem um bocadinho de sorte aqui e ali”, disse o treinador, admitindo que o Estoril vai ter “um jogo difícil”.



Ian Cathro voltou a lembrar que o clube e a equipa estão “num processo de crescimento” e que será precisa “ajuda” para ir mais além, numa alusão à limitação que a ausência de algumas ‘peças’ pode significar para a equipa.



O Estoril Praia, nono classificado, com 30 pontos, recebe no domingo, às 18:00, o Gil Vicente, quarto, com 40, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.



