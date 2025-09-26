Cathro quer aproveitar duelo com o Sporting para corrigir exibição de Barcelos

“Neste jogo o Sporting não tem grande importância. A primeira parte que fizemos em Barcelos não se pode repetir e o foco é que isso nunca se volte a repetir. Antes de pensar no Sporting, temos de ganhar essa luta contra nós próprios”, explicou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo o técnico escocês.



Cathro concordou com a opinião de Rui Borges, que disse que o Estoril tem mais qualidade do que os pontos na classificação refletem, mas voltou a insistir que para demonstrar esse valor é preciso corrigir o que se passou em Barcelos na primeira parte do jogo frente ao Gil Vicente, num jogo que os ‘canarinhos’ perderam por 2-0.



“Respeitamos e percebemos as dificuldades que vamos ter diante do Sporting, mas temos é de dar passos no nosso caminho. Queremos ter um caminho longo e há momentos de maior exigência. Estamos a viver agora um desses momentos por causa do último jogo. Trabalhamos demasiado e temos muita qualidade, por isso não podemos ter jogos como o de Barcelos. Mas aconteceu e temos de garantir que não se repete”, afirmou Cathro.



Sobre o campeão nacional, que chega à Amoreira na vice-liderança do campeonato, o escocês vê uma equipa com “muita qualidade e dinâmica”.



“A equipa do Sporting está mais agressiva, em momentos de pressão está a crescer imenso por comparação com a época passada. Todos estão conscientes da qualidade dos jogadores do Sporting, mas eu tenho outras responsabilidades e objetivos. Vai ser mais difícil ter posse, por isso cabe-nos perceber como podemos passar mais tempo na nossa dinâmica de jogo, mais do que evitar o adversário”, concluiu o treinador que orienta o Estoril pela segunda época seguida.



O Estoril Praia, 12.º classificado, com cinco pontos, recebe no sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, o Sporting, 2.º, com 15 pontos, numa partida que será arbitrada por Luís Godinho, da associação de Évora.