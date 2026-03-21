Cathro quer competir para ganhar frente a um Rio Ave “mais feliz”

“O Rio Ave perdeu dois jogadores super importantes mas ganhou uma equipa. Vai ser um jogo completamente diferente do da primeira volta. Há uma química entre a equipa, está mais humilde, mais ligada, mais robusta. Tem um meio-campo defensivamente muito forte, dois alas rápidos, e jogadores inteligentes na frente, que sabem ocupar espaços. É uma equipa que está mais feliz, confortável e se torna por isso mais competitiva”, elogiou Ian Cathro, na antevisão do encontro.



Sobre os ‘canarinhos’, Cathro admite que o Estoril está mais sólido defensivamente e mais pragmático na hora de segurar resultados, como aconteceu na última jornada, na vitória por 1-0 frente ao Nacional.



“Tentamos melhorar em todos os aspetos do jogo, melhorar o clube, ganhar estabilidade para permitir outras decisões no futuro. Queremos construir essa equipa e estamos a mostrar essa competência. Depois temos de perceber que jogar em março com algumas equipas é diferente de jogar em agosto. Temos de crescer, estamos a competir e perceber as circunstâncias táticas e psicológicas da partida”, afirmou o treinador que orienta o Estoril pelo segundo ano.



Sobre outros objetivos para esta época, Cathro frisa que a equipa vai competir jogo a jogo sem olhar a mais.



“Trabalhamos só no dia a dia. Focamo-nos nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas para melhorar o próximo treino e o próximo jogo. Temos uma ambição muito grande para ganhar todos os minutos do jogo. Queremos ganhar e como trabalhamos com essa atitude não sinto que seja preciso olhar mais à frente do que isso. Não precisamos de dizer ou provar mais do que temos feito”, esclareceu o técnico escocês.



O Estoril Praia, sétimo classificado, com 37 pontos, recebe este domingo, às 15:30, o Rio Ave, 11.º, com 27 pontos, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.