Cathro quer Estoril Praia ambicioso para vencer em Alverca

“Em cada jogo só temos o objetivo de ganhar, tentar mostrar a nossa ambição, mas principalmente, nesta fase, mostrar uma competitividade no máximo porque já estamos a olhar mais à frente. No próximo ano não quero estar a fazer a primeira época pela terceira vez. Não estou obcecado com os dois últimos jogos, mas queremos ganhar os dois, jogar bem, sabendo que depois temos mais coisa para fazer”, disse o escocês na antevisão ao encontro com os ribatejanos.



Sobre o Alverca, o treinador elogiou o percurso feito pela equipa orientada por Custódio.



“É um clube que está em crescimento, tem mantido uma organização e várias dinâmicas de jogo ao longo da época, mesmo com jogadores diferentes. Conseguiram criar um espírito de equipa, o que não é fácil. Houve um bom trabalho de construção de uma equipa e já provaram que têm muito potencial. São um bom exemplo de uma equipa que sobe da II Liga à I Liga”, constatou Cathro.



Já em jeito de balanço da época, Ian Cathro assumiu que gostaria de estar envolvido na disputa por lugares europeus, mas desdramatizou o facto de o Estoril já ter a sua posição estabilizada.



“Claro que preferíamos estar envolvidos numa luta para chegar a outro lugar. Mas esta é a nossa realidade. Gostava de criar o melhor Estoril de sempre, mas vai precisar de tempo e de coisas diferentes”, concluiu o técnico, que garantiu ainda que a equipa se mantém motivada para o que resta da época, mesmo já não havendo nada por decidir.



O Estoril Praia, nono classificado, com 38 pontos, visita este domingo, às 20:30, o Alverca, 10.º, também com 38 pontos, no Estádio do FC Alverca, numa partida que será arbitrada por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.