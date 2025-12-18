Futebol Nacional
Cathro quer vencer Sporting de Braga para afastar a frustração da derrota em Famalicão
O treinador do Estoril Praia admitiu que a exibição e a derrota dos ‘canarinhos’ em Famalicão ficou aquém das expectativas e quer inverter essa imagem frente ao Sporting de Braga, na 15.ª jornada da I Liga de futebol.
“Estamos a preparar-nos para jogar com competitividade e ganhar todos os momentos do jogo. Sei que é algo difícil e essa dificuldade aumenta com a capacidade de quem está do outro lado, mas estamos conscientes da nossa realidade e sinto que somos capazes de ganhar o jogo amanhã”, disse Ian Cathro, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os minhotos.
Apesar da goleada sofrida no Minho (4-0), o treinador escocês garante que a equipa não está pressionada pelos resultados negativos e que os jogadores são capazes de enfrentar todos os cenários.
“Sinto que quem trabalha bem pode fazê-lo em todos os cenários e vamos sempre procurar melhorar e competir ao máximo em todos os jogos. Estamos a mostrar que somos capazes de performance de alto nível e depois passamos por momentos não tão bem conseguidos. É a nossa realidade e temos de trabalhar nela”, sublinhou.
Sobre o momento do Estoril Praia e a expectativa que existia de que a equipa podia fazer mais e melhor do que na primeira época do escocês na Amoreira, o treinador admite que também ele esperava mais.
“Tivemos uma ideia muito bem vincada nos últimos meses da época passada e é óbvio que queríamos levar esse trabalho da primeira para a segunda época. O que estou a sentir é que falhámos nesse objetivo. Mas o sol voltou a nascer e temos de continuar para frente. Todos temos trabalho a fazer e o meu é deixar que a minha frustração não passe para os jogadores”, assumiu o técnico.
Quanto ao adversário, Cathro elogia o caminho feito pela equipa de Carlos Vicens.
“A equipa do Sporting de Braga já encontrou o conforto com as novas dinâmicas, treinador e ideias de jogo. Isso naturalmente aumenta a dificuldade para nós, pois enfrentaremos uma equipa mais mecanizada do que no início da época”, concluiu Cathro.
O Estoril Praia, 13.º classificado, com 14 pontos, recebe esta sexta-feira, às 20:15, o Sporting de Braga, quinto, com 25, no Estádio António Coimbra da Mota, numa partida que será arbitrada por David Rafael Silva, da associação do Porto.
