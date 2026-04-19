Futebol Nacional
Cathro quer voltar às vitórias frente ao Moreirense
O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, garantiu hoje que a equipa ‘canarinha’ está focada em regressar aos triunfos no encontro frente ao Moreirense, adversário dos estorilistas em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
“Não devemos ir para jogo com a sensação de ir à procura da vingança. O que queremos fazer é competir e ganhar o maior número de jogos possível. É o que vamos tentar fazer”, começou por dizer Cathro em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os cónegos.
Sobre os desaires nos últimos três encontros, o treinador escocês sublinhou que o trabalho da semana passou por refletir sobre o que não tem corrido bem.
“A natureza deste jogo é imprevisível. Ninguém vai para o campo para fazer erros, eles vão existir sempre. Olhando para o nosso futuro, temos de trabalhar cada vez melhor, para minimizar a frequência de erros e procurar ser mais consistentes”, admitiu o técnico.
Sobre o adversário da 30.ª jornada, Cathro vê comparações com o Estoril, referindo que a equipa de Vasco Botelho da Costa tem tido uma “época de evolução”.
“Amanhã [segunda-feira] vai ser um jogo jogado, sem bola pelo ar. Vai haver muito talento em campo. O Moreirense teve uma época de evolução, crescimento, é uma boa equipa, ligada”, elogiou o escocês.
Sobre a ambição de fazer o Estoril chegar a uma qualificação para as competições europeias, Ian Cathro relembrou que sempre se colocou à margem desse cenário.
“Nunca foi algo que eu falasse. Fui honesto cada vez que isso me foi perguntado. Temos de fazer o que temos de fazer. O meu primeiro objetivo no Estoril era tirar a palavra ‘M’ do dicionário e não sermos uma equipa sempre na luta pela manutenção. O clube quer dar outro passo e o que temos de fazer como clube é preparar-nos para a próxima fase. Ainda estamos longe disso, mas hoje já ninguém olha para nós e pensa que podemos descer de divisão”, concluiu o treinador, que orienta os ‘canarinhos’ pela segunda época.
O Estoril Praia, com 37 pontos, visita esta segunda-feira, às 20:15, o Moreirense, com 36 pontos, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, numa partida que será arbitrada por Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.
