CD da FPF arquiva processo disciplinar a Alberto Costa por alegada cuspidela

O procedimento tinha sido aberto com base numa participação apresentada pelo Sporting, em 06 de abril, dois dias depois do empate dos ‘azuis e brancos’ na receção aos famalicenses (2-2), para a 28.ª jornada, mas não existiu "qualquer infração disciplinar", de acordo com a decisão de arquivamento, a que a Lusa teve hoje acesso.



“Além da falta técnica sancionada, [a equipa de arbitragem, VAR e AVAR] não detetaram qualquer outra infração disciplinar, em particular a conduta participada, e, posteriormente, já no âmbito da instrução destes autos, após nova visualização das imagens disponibilizadas, mantiveram o entendimento de que dessas imagens não resulta a ocorrência de tal infração”, pode ler-se no mesmo documento.



Imagens divulgadas nas redes sociais sugerem que Alberto Costa, autor do primeiro golo do FC Porto, terá alegadamente cuspido na direção de Sorriso aos 86 minutos, numa altura em que a partida estava empatada 1-1 e o defesa direito dos ‘dragões’ cometeu falta sobre o avançado brasileiro, que estava sentado no relvado e limpou o seu rosto com um ombro logo após ser interpelado pelo adversário.



No dia seguinte ao encontro, os dois jogadores apresentaram versões diferentes do episódio, com Sorriso, que fez o 1-1 para o Famalicão, a afirmar ter sido alvo de uma cuspidela, já depois de Alberto Costa negar a acusação, garantindo que só houve uma troca de palavras entre ambos.



