EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

CD da FPF arquiva queixa de Fábio Veríssimo contra FC Porto por denúncia caluniosa

CD da FPF arquiva queixa de Fábio Veríssimo contra FC Porto por denúncia caluniosa

A participação disciplinar submetida pelo árbitro Fábio Veríssimo contra o FC Porto por denúncia caluniosa foi arquivada na quinta-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou hoje o órgão.

Lusa /
Fernando Veludo - Lusa

VER MAIS
Segundo o acórdão divulgado no sítio oficial da FPF na Internet, a secção profissional do CD considerou não haver “elementos suficientes” para fundamentar que o ‘juiz’ da associação de Leiria tenha formulado uma queixa “com consciente e intencional conhecimento da falsidade dos factos”.

“A circunstância de um anterior procedimento disciplinar ter culminado em arquivamento por insuficiência de indícios probatórios não permite concluir, por si só e na ausência de outros elementos probatórios, que a participação que lhe deu origem tenha sido apresentada com a consciência da falsidade dos factos”, frisou.

A decisão passível de recurso para o Conselho de Justiça (CJ) da FPF ou junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), num processo em que Fábio Veríssimo remetia para uma alegada infração do artigo 112.º-A do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), cuja moldura penal prevê multas entre 2.550 e 25.500 euros por denúncias caluniosas de clubes sobre agentes desportivos.

Na origem da queixa estava o arquivamento de um processo anterior, que tinha resultado de uma contestação do FC Porto, líder isolado da I Liga, a Fábio Veríssimo, visando factos ocorridos na vitória ‘azul e branca’ em Arouca (4-0), em 29 de setembro de 2025, na sétima jornada da prova.

O FC Porto acusou o árbitro de ter feito ameaças e outras formas de intimidação a dirigentes do clube após esse jogo e de as concretizar no triunfo caseiro dos ‘dragões’ sobre o Sporting de Braga (2-1), em 02 de novembro.

Fábio Veríssimo relatou uma alegada tentativa de pressão à equipa de arbitragem por parte do FC Porto durante o intervalo do embate da 10.ª ronda, que também motivaria um processo instaurado pelo CD da FPF.

De acordo com o relatório, o árbitro deparou-se no balneário do Estádio do Dragão, no Porto, com um televisor a passar repetidamente alguns lances da primeira parte daquele jogo, sem que o dispositivo pudesse ser desligado.

Em 27 de dezembro, o CD da FPF aplicou uma coima de 12.750 euros ao FC Porto, por inobservância qualificada de outros deveres, tendo o clube recorrido dessa sanção para o TAD.

Quanto ao processo decorrente do encontro em Arouca, foi arquivado pelo órgão disciplinar federativo em 16 de janeiro, dois dias depois de Fábio Veríssimo, de 43 anos e internacional desde 2015, dirigir a vitória do FC Porto na receção ao Benfica (1-0), nos quartos de final da Taça de Portugal.

PUB
PUB