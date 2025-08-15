CD da FPF instaura processo disciplinar a Bruno Lage por queixa do Sporting

Em comunicado, o CD da FPF refere que esta decisão tem "por objeto o apuramento da eventual relevância disciplinar de factos não descritos nos relatórios oficiais do árbitro, do delegado ou das forças policiais" presentes no dérbi da Supertaça Cândido de Oliveira, em 31 de julho, que os `encarnados` venceram por 1-0, com um golo de Pavlidis, no Estádio Algarve.

"A instauração ocorreu no seguimento de participação disciplinar apresentada, em 9 de agosto de 2025, pela Sporting Clube de Portugal -- Futebol SAD. O processo foi enviado, dia 14 de agosto de 2025, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", revelou o CD.

Em 09 de agosto, mais de uma semana após a realização do encontro, o Sporting apresentou uma participação disciplinar contra Bruno Lage no CD da FPF, apontando para alegadas ofensas do treinador dirigidas ao árbitro Fábio Veríssimo já nos instantes finais da Supertaça, aquando da expulsão do técnico de guarda-redes `encarnado`, Nuno Santos.

O clube da Luz apelidou de "ridícula" a queixa apresentada pelos `leões`, lamentando a "dose generosa de imaginação e má-fé" do rival lisboeta, o qual acusou de ter "uma atitude mesquinha" perante "um desabafo tantas vezes ouvido noutras transmissões e noutros campos".

"É, no mínimo, ridículo que tenha sido necessária uma semana para inventar um pretexto e tentar, de forma pequenina, transformar a derrota na Supertaça numa pseudo-vitória de secretaria", reagiram as `águias` na altura.