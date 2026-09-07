Futebol Nacional
CD Nacional oficializa Alexandre Santos como novo treinador principal
O novo treinador do Nacional assumiu que é um "grande privilégio" treinar pela primeira vez na carreira um clube da I Liga portuguesa de futebol, traçando a permanência no primeiro escalão como principal meta.
“É um grande objetivo da minha carreira que, felizmente, neste momento foi possível concretizar”, referiu o técnico, que assinou um contrato válido até ao final da época.
Depois de ter desempenhado funções enquanto treinador adjunto, nomeadamente de José Peseiro, Alexandre Santos iniciou a carreira como treinador principal no Real SC, contando com passagens pelo Alverca, Petro Luanda, de Angola, CS Sfaxien, da Tunísia, FAR Rabat, de Marrocos, e Kuwait SC, último clube que representou.
O substituto de João Gião, que comandou a equipa nas primeiras quatro jornadas do campeonato e somou quatro pontos, mostrou-se "muito satisfeito pela oportunidade" de poder trabalhar num "clube histórico".
"É mais um passo na minha carreira, que já é longa, mas ainda não tinha chegado, como treinador principal, à I Liga. E isso é um momento marcante para qualquer treinador", notou.
O antigo adjunto de Peseiro referiu que não vai fazer "revoluções" nos primeiros dias de trabalho, pretendendo construir uma equipa que saiba defender num "bloco bem compacto" e, ao mesmo tempo, "capaz de criar dinâmicas ofensivas".
Também presente na cerimónia, o presidente Rui Alves lamentou apenas que a chegada de Alexandre Santos aconteça com "cinco jornadas de atraso". O líder dos 'alvinegros' explicou que a saída do ex-treinador não esteve relacionada com os resultados.
Orientado interinamente pelo treinador dos juniores, Bruno Abreu, o Nacional perdeu na última jornada diante do Sporting, por 2-0.
A estreia do novo técnico acontece, em casa, diante do Alverca, 16.° classificado, com apenas dois pontos e ainda sem vencer no campeonato. O jogo está agendado para o próximo sábado, às 15h30.
Depois de ter desempenhado funções enquanto treinador adjunto, nomeadamente de José Peseiro, Alexandre Santos iniciou a carreira como treinador principal no Real SC, contando com passagens pelo Alverca, Petro Luanda, de Angola, CS Sfaxien, da Tunísia, FAR Rabat, de Marrocos, e Kuwait SC, último clube que representou.
O substituto de João Gião, que comandou a equipa nas primeiras quatro jornadas do campeonato e somou quatro pontos, mostrou-se "muito satisfeito pela oportunidade" de poder trabalhar num "clube histórico".
"É mais um passo na minha carreira, que já é longa, mas ainda não tinha chegado, como treinador principal, à I Liga. E isso é um momento marcante para qualquer treinador", notou.
O antigo adjunto de Peseiro referiu que não vai fazer "revoluções" nos primeiros dias de trabalho, pretendendo construir uma equipa que saiba defender num "bloco bem compacto" e, ao mesmo tempo, "capaz de criar dinâmicas ofensivas".
Também presente na cerimónia, o presidente Rui Alves lamentou apenas que a chegada de Alexandre Santos aconteça com "cinco jornadas de atraso". O líder dos 'alvinegros' explicou que a saída do ex-treinador não esteve relacionada com os resultados.
Orientado interinamente pelo treinador dos juniores, Bruno Abreu, o Nacional perdeu na última jornada diante do Sporting, por 2-0.
A estreia do novo técnico acontece, em casa, diante do Alverca, 16.° classificado, com apenas dois pontos e ainda sem vencer no campeonato. O jogo está agendado para o próximo sábado, às 15h30.
c/ Lusa