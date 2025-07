Cédric Nuozzi reforça plantel do Alverca

Cédric Nuozzi atuou na temporada passada na formação B do Genk, tendo realizado 18 jogos, nos quais apontou quatro golos e fez duas assistências.



O jovem extremo belga é o quarto reforço anunciado pela SAD do Alverca no dia de hoje, após ter assegurado o ponta-de-lança Tiago Leite (ex-Fafe), o médio Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo de Cali, da Colômbia), e o defesa Isaac James (ex-Lorient, de França).



Natural de Liège, Cédric Nuozzi fez toda a formação no Genk, e é internacional pelas camadas jovens da seleção belga.



Em declarações ao site oficial dos ribatejanos, Cédric Nuozzi prometeu mostrar qualidade: “Mal posso esperar por representar o FC Alverca neste momento histórico [de regresso à I Liga]. Quero mostrar aos adeptos aquilo de que sou capaz”, afirmou.