Ceitil mantém-se no Tondela até 2027

“Ceitil é do Tondela até final de junho de 2027. O médio que chegou ao Estádio João Cardoso no verão de 2023 prolongou a sua ligação aos 'auriverdes' por mais duas temporadas”, anunciou em comunicado de imprensa.



André Ceitil, de 30 anos, disse aos meios de comunicação do Tondela que o momento “é especial” e diz estar “muito feliz” por continuar num clube em que já fez 69 jogos e agora segue para competir na I Liga.



Ceitil mantém-se assim, tal como Bebeto, Hélder Tavares e Cícero, que também renovaram, no plantel para a próxima época e estarão sob o comando de Ivo Vieira a partir de 01 de julho, com a realização dos primeiros exames médicos.