Centenas de adeptos do Marítimo festejam regresso à I Liga três anos depois

A liderar a comitiva, o presidente Carlos André Gomes foi um dos primeiros a surgir diante da multidão e ficou visivelmente emocionado, destacando que a receção calorosa é a "prova de que a Madeira está com o Marítimo".





O presidente do Marítimo diz que o lugar da equipa é na primeira Liga. Um trabalho que foi feito durante os últimos três anos e que agora deu frutos.O dirigente, de 55 anos, diz que ainda não é tempo de pensar na próxima época, de regresso ao convívio entre os 'grandes', afirmando que, por agora, os jogadores "querem ser campeões" da II Liga de modo a coroar um ano de sucesso.

A festa 'explodiu' ainda no domingo, por volta das 20:00, assim que terminou o jogo com o Benfica B, que os madeirenses venceram por 2-1, no Seixal, carimbando, assim, o regresso à elite do futebol nacional, após três temporadas no escalão secundário.Após o término da partida, vários marítimistas um pouco por toda a ilha da Madeira saíram à rua para celebrar, com buzinas a ecoarem como música de fundo, rumando depois ao aeroporto para receberem a equipa.O voo que transportava a formação madeirense, oriundo de Lisboa, aterrou por volta da uma e meia da manhã, sendo que o momento de maior delírio aconteceu já perto das duas, quando jogadores, técnicos e dirigentes saíram do aeroporto e foram praticamente 'engolidos' pela 'onda verde-rubra'.A seguir, surgiram também os futebolistas, destacando-se Carlos Daniel, melhor marcador da equipa na segunda divisão, com 11 golos, que afirmou que o clube sediado no Funchal "merece estar na I Liga" pela sua grandeza."O Marítimo mexe muito com a ilha [da Madeira], tem muitos adeptos e uma estrutura muito boa", vincou o médio ofensivo.O futebolista, de 31 anos, também apontou à conquista do título de campeão do segundo escalão, que está "muito pertinho" e no qual o 'leão' do Almirante Reis, líder isolado, com 63 pontos, mais nove que o Académico de Viseu (segundo), depende apenas de si, bastando um ponto nas três jornadas restantes, que reservam duelos perante Leixões, Penafiel e Desportivo de Chaves.Depois da receção no aeroporto, a 'romaria' rumou até ao estádio do Marítimo, no Funchal, novamente com muita gente, numa festa que teve direito a fogo de artifício e fumos em tons de verde e vermelho.Na fase final, os jogadores ainda desfilaram na varanda do estádio, diante da plateia marítimista, que vibrou com os discursos de alguns dos seus ídolos, sobretudo o de Raphael Guzzo, que fez as delícias dos locais com uma adaptação do 'bailinho da Madeira' para celebrar a subida.O Marítimo assegurou no domingo o regresso à I Liga portuguesa de futebol, depois de três épocas no escalão secundário, ao vencer por 2-1 o Benfica B, no Seixal, num encontro da 31.ª jornada da II Liga em que os madeirenses terminaram reduzidos a nove jogadores.Adrian Butzke, aos 16 minutos, e Simo Bouzaidi, aos 45+2, marcaram os tentos dos insulares, que acabaram com nove, face às expulsões de Martin Tejon (58) e Igor Julião (73), enquanto Paulo Henrique marcou na própria baliza para os anfitriões, aos 48.O Marítimo, que tinha descido à II Liga ao ficar em 16.º na I Liga 2022/23, passou a contar 63 pontos, contra 54 do Académico de Viseu, segundo, e 49 do Torreense, que é terceiro, com menos um jogo disputado.