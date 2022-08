Central brasileiro Gustavo Marques é o 13.º reforço do Torreense

O jovem futebolista, de 20 anos, realizou a sua formação no clube mineiro, pelo qual cumpriu a estreia no Brasileirão, já esta temporada, no empate a uma bola com o Corinthians, na oitava jornada do campeonato.



O central, que conta no currículo com um empréstimo ao Luverdense, também do Brasil, vai agora estrear-se no futebol europeu.



Gustavo Marques é o 13.º reforço para o plantel orientado pelo técnico Nuno Manta Santos, depois das contratações de Picas, Duarte Carvalho, Keffel Resende, Simão Rocha, Vágner, Reko, João Oliveira, João Vieira, João Paulo, Nuno Campos, Juan Balanta e Nuno Pina.



O Torreense iniciou a II Liga com uma derrota na visita ao reduto do Farense, por 2-1, no sábado.