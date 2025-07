Central maliano Hamed Dramé reforça o Estrela da Amadora

Dramé junta-se na Reboleira ao irmão Issiar Dramé, que partirá para a segunda época no clube, e havia dividido a temporada transata entre empréstimos ao Turris, de agosto a janeiro, e ao Angri, de janeiro a junho, ambos de Itália.



O reforço do Estrela da Amadora já competiu em seis diferentes países: além de Itália, o futebolista atuou em Chipre, Finlândia, Ucrânia e França, e retorna a Portugal, onde já havia representado os juniores do Vitória de Guimarães, em 2018/2019.