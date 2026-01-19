Futebol Nacional
Central Mamadou Tounkara renova com Desportivo de Chaves até 2028
O defesa central Mamadou Tounkara, de 24 anos, renovou contrato com o Desportivo de Chaves por mais duas épocas, num acordo válido até ao final da temporada 2027/28, informou hoje o emblema da II Liga portuguesa de futebol.
O futebolista franco-maliano está a cumprir a segunda época consecutiva ao serviço do conjunto transmontano, totalizando 13 jogos com a camisola ‘azul-grená’.
O central rumou a Trás-os-Montes após sete épocas ao serviço do Vitória de Guimarães, onde passou pelos sub-23, equipa B e equipa sénior.
Internacional pela seleção de sub-23 do Mali, Tounkara integrou a comitiva maliana que participou nos Jogos Olímpicos de 2024.
O central rumou a Trás-os-Montes após sete épocas ao serviço do Vitória de Guimarães, onde passou pelos sub-23, equipa B e equipa sénior.
Internacional pela seleção de sub-23 do Mali, Tounkara integrou a comitiva maliana que participou nos Jogos Olímpicos de 2024.