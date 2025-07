Central Naldo regressa a Portugal para representar o Leixões

Depois de ter representado o Racing de Ferrol, que desceu do segundo escalão espanhol, na última época, em que realizou 34 jogos, o jogador estava contratualmente livre para assinar pelo emblema matosinhense.



"Fiquei muito agradado e feliz com o convite do Leixões. É um clube que se dotou de excelentes condições, bem organizado e preparado, que nos possibilitará fazer uma boa época e alcançar os objetivos", expressou, em declarações difundidas no sítio oficial do clube.



Com vasta experiência, Naldo acumulou passagens por variados emblemas em Itália, Espanha, Rússia, Turquia e Arábia Saudita, para além do Sporting.



Formado no Brasil, destacou-se ao serviço do Grêmio, em 2012, o que lhe permitiu rumar ao futebol europeu, através do italiano Bolonha.



Ao serviço do Sporting, realizou 27 jogos orientado por Jorge Jesus, numa época em que os 'leões' foram vice-campeões nacionais.



"Conheço alguns jogadores do plantel, sei que tem um misto de experiência e juventude com muita qualidade e venho para ser mais um a jogar. Sinto que me vou adaptar com facilidade e vou contribuir em tudo o que me for possível para sermos felizes. Conheço também a forma apaixonada como os adeptos vibram e sentem o Leixões e, todos juntos, vamos trabalhar para dar-lhes o máximo de alegrias possíveis", concluiu Naldo.



Na sequência das contratações de Leonardo Díaz e Serif Nhaga, oficializadas na segunda-feira, os leixonenses voltam a reforçar o setor defensivo, numa altura em que os trabalhos de pré-época decorrem em Fão.