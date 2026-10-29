Central portista Chris Smalling sofre lesão ligamentar no joelho direito

Segundo a publicação do clube no seu portal oficial na Internet, o experiente defensor, de 36 anos, junta-se a William Gomes (tratamento e ginásio), Oskar Pietuszewski (tratamento) e Vasco Sousa (treino condicionado) na lista de ausentes do treino de hoje, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

O internacional inglês fez a sua estreia oficial pelos `dragões` na quarta-feira, na vitória portista em receção ao Académico de Viseu (1-0), a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Smalling, que ingressou no clube como jogador livre no final de setembro, já depois do fecho do mercado de transferências, foi titular na partida, mas substituído aos 54 minutos, por queixas físicas após um embate com Mohamed Bouldini, ponta de lança dos viseenses.

De momento, os portistas não adiantaram qualquer previsão para o regresso do jogador à competição.

Os `azuis e brancos`, que lideram a I Liga com um pleno de nove vitórias e 27 pontos, recebem no sábado, a partir das 20:30, o Estoril Praia, último classificado, com apenas dois pontos, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da 10.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.