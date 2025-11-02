César Peixoto garante equipa "sem deslumbramentos" frente ao Santa Clara

“As vitórias e a classificação podem dar a sensação de que está tudo bem, mas não me iludo com isso e não deixo que os jogadores se iludam também. Trabalhamos muito em cima do que ainda temos de crescer e melhorar. Somos uma equipa humilde e é assim que vamos continuar”, afirmou César Peixoto em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



Peixoto destacou que a equipa, que está no quarto lugar do campeonato, “tem estado animada, confiante e concentrada” e elogiou o conjunto açoriano, desvalorizando o arranque de campeonato irregular dos insulares.



“O Santa Clara é um adversário fortíssimo, que manteve praticamente a mesma equipa do ano passado e até acrescentou qualidade. Mais cedo ou mais tarde, vai voltar a encarreirar. Por isso, temos de estar focados e concentrados a 100% para tentar vencer”, avisou.



Sem o médio Luís Esteves, suspenso, por ter visto o cartão vermelho no jogo anterior [vitória 4-0 em casa do Alverca], o treinador dos barcelenses mostrou confiança nas alternativas disponíveis.



“O Luís tem sido um jogador importante, mas eu confio plenamente em todo o plantel. Se chegarmos a janeiro e ninguém sair, não preciso de ninguém. Temos dois jogadores por posição, soluções competentes, e a equipa vai render independentemente de quem jogar”, assegurou.



César Peixoto explicou que o Gil Vicente tem procurado crescer de forma consistente, tanto no plano coletivo como individual.



“Tenho pedido um passo em frente aos jogadores e eles têm correspondido. Temos ainda muito para evoluir, mas a equipa tem sido competente e equilibrada. Não há jogos fáceis para nós. Podemos torná-los mais acessíveis, mas só com foco e trabalho”, observou.



O treinador revelou ainda que o Gil Vicente tem procurado “surpreender os adversários” através da preparação estratégica.



“Temos uma ideia bem vincada, mas adaptamos pequenos detalhes em função da análise ao adversário. É isso que nos permite criar e aproveitar espaços, manipular momentos do jogo e manter a consistência defensiva. Temos sofrido poucos golos e permitido poucas ocasiões, o que demonstra organização, intensidade e espírito de grupo”, referiu.



César Peixoto elogiou a atitude e o comprometimento dos jogadores e admitiu que, com o atual rendimento da equipa, não vê necessidade de mudanças no mercado de inverno.



“Acredito e confio em todos da mesma forma. Se conseguirmos manter todos os jogadores, melhor. O grupo tem qualidade, equilíbrio e competitividade interna. O mercado de janeiro só será um tema se houver saídas, porque estou muito satisfeito com o que temos”, afirmou.



O Gil Vicente, quarto classificado, com 19 pontos, recebe o Santa Clara, oitavo, com 11, pelas 20:45 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, em partida arbitrada por Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.

