César Peixoto garante Gil Vicente a lutar pela vitória em Guimarães

Após seis triunfos em sete jornadas que conduziram a equipa de Barcelos ao quarto lugar, os gilistas não vencem há dois jogos, tendo registado um empate com o AVS (1-1), fora, e a surpreendente derrota caseira diante do Tondela (1-0), na última ronda.



“Espero um bom jogo para nós, num bom estádio, que espero que esteja cheio, com os adeptos entusiasmados pelos resultados recentes do Vitória, uma boa equipa, numa boa fase e que tem maior responsabilidade porque tem claras aspirações europeias”, disse César Peixoto na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Contudo, o técnico frisou a ambição da sua equipa em ir ao Estádio D. Afonso Henriques jogar “olhos nos olhos” e “de igual para igual”, frisando “acreditar muito” que o Gil Vicente vai “buscar os três pontos” ao reduto vitoriano.



César Peixoto admitiu a “frustração” da derrota com o Tondela, considerando, ainda assim, que o Gil Vicente podia ter vencido a partida, mas não teve “arte” para fazer um golo e desbloquear o bloco baixo que o adversário apresentou.



“São este tipo de jogos que nos podem fazer crescer e estar mais preparados porque acredito que vai acontecer mais vezes [defrontar adversários com postura mais defensiva]. Foi uma derrota frustrante, mas que, bem trabalhada, pode fazer-nos crescer”, salientou, admitindo que há fases na época em que as coisas correm menos bem: "Importa ser consistente. Isto não é um sprint, é uma maratona”.



No final do jogo com o Tondela, o treinador disse que "o Gil Vicente faz confusão a muita gente pela posição em que está” e que não deixam a equipa jogar, embora agora tenha recusado que "há um plano orquestrado para tirar" a equipa do quarto posto.



"Mas não é normal estar em quarto lugar à 13.ª jornada e é natural que, como a equipa se tem apresentado, incomode. Somos uma equipa competitiva, que pratica bom futebol e joga olhos nos olhos seja contra quem for”, referiu.



Por isso, detalhou, “é natural” que os adversários se fechem mais um pouco diante do Gil Vicente, sobretudo em Barcelos, “e, se as equipas de arbitragem permitirem quebras de ritmo, falta aqui e ali, que não haja cartões amarelos para punir essas faltas sucessivas, torna o trabalho da equipa adversária muito mais facilitado”.



Pablo, melhor marcador da equipa no campeonato, com oito golos, falhou o último jogo devido a lesão e continua em dúvida para o duelo de segunda-feira.



“Vamos vendo dia a dia. Está a recuperar de uma pequena lesão contraída com o Moreirense. Tem sido importante para nós, tem aberto jogos aqui e ali, mas não foi por não ter estado que não vencemos [o Tondela]”, disse.



Gil Vicente, quarto classificado, com 23 pontos, e Vitória de Guimarães, oitavo, com 17, defrontam-se a partir das 20:30 de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, num jogo que será arbitrado por Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.