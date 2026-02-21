César Peixoto garante Gil Vicente "confiante" para encarar Estoril "espicaçado"

"O Estoril vai causar-nos muitos problemas, mas, com certeza, também olham para nós e veem uma boa equipa. Acho que tem tudo para ser um bom jogo, um jogo difícil, mas em que partimos confiantes. Vimos de três vitórias e sabemos que temos de continuar com a mesma humildade”, afirmou César Peixoto, na antevisão ao encontro.



Apesar do bom momento anímico do grupo, o técnico alertou para o grau de exigência da partida, frente a uma formação que considera uma das mais fortes da competição, sobretudo a atuar em casa.



“O grau de dificuldade é muito alto. Acho que é uma das boas equipas do campeonato, tem bons jogadores e é muito forte a jogar em casa. Por isso, vai exigir que estejamos a 100% das nossas capacidades”, referiu.



César Peixoto considerou que o recente desaire do Estoril em casa do AVS, lanterna-vermelha da I Liga, não retira valor ao percurso da equipa orientada por Ian Cathro e antecipou uma reação forte dos ‘canarinhos’.



“Acho que eles vão querer reagir e isso complica-nos mais a vida. Mentalmente, depois de uma derrota, as equipas querem reagir rápido e, por isso, estamos à espera de um Estoril ‘espicaçado’”, salientou.



Questionado sobre o melhor momento anímico da temporada, o treinador reconheceu que as vitórias reforçam a confiança, mas destacou a consistência exibicional ao longo do campeonato.



“As vitórias trazem confiança, ainda mais frente a adversários fortes, em jogos difíceis. A reviravolta na segunda parte, na última jornada, frente a um Sporting de Braga fortíssimo, dá ainda mais alento à equipa”, disse.



O técnico gilista sublinhou que, mesmo nos períodos de menor eficácia, nunca sentiu a equipa abalada, apontando o processo e o trabalho diário como base do crescimento sustentado.



“A consistência que temos tido ao longo do campeonato dá-nos muita confiança, assim como acreditar muito nos jogadores, acreditar muito no nosso trabalho, no processo, no nosso ADN”, frisou.



Apesar do quarto lugar no campeonato, César Peixoto continua sem querer fixar metas classificativas rígidas, contudo partilhou um objetivo interno concreto para a deslocação ao Estoril.



“Neste momento o nosso objetivo é conseguir ganhar e somar a quarta vitória consecutiva, porque no campeonato, esta época, só o FC Porto e o Sporting conseguiram esse feito. Queremos ser a terceira equipa a consegui-lo”, partilhou.



O treinador reiterou que prefere trabalhar com micro-objetivos e foco no processo, evitando pressões excessivas relacionadas com a tabela classificativa.



“Não temos um objetivo claro de posição, porque eu acho que a consistência e o processo é que são o segredo. Vamos criando estes micro-objetivos internos para motivar o grupo, mas é trabalhar jogo a jogo e depois fazemos as contas”, concluiu.



O Gil Vicente, quarto classificado, com 40 pontos, joga no domingo em casa do Estoril Praia, nono, com 30, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.