César Peixoto pede "humildade" ao Gil Vicente frente ao lanterna-vermelha AVS

O encontro em Vila das Aves marca o confronto entre equipas em situações opostas - os gilistas venceram seis das últimas sete rondas e podem chegar a um quarto triunfo consecutivo no campeonato, enquanto os avenses levam apenas dois pontos numa dezena de jogos realizados.



Ainda assim, César Peixoto deixou o seu plantel em sobreaviso, para que "não olhe para a tabela classificativa", elogiando a valia do adversário, que considera estar a melhorar sob a orientação de João Pedro Sousa.



"Vai ser uma deslocação difícil. É verdade que estamos numa fase positiva, mas temos de continuar a ser humildes e não nos iludirmos com a nossa posição. O AVS é uma equipa que está a crescer, que tem qualidade e, com certeza, nos vai vender cara a vitória. No mínimo, temos de igualar em termos de capacidade de trabalho e intensidade para, depois, impormos a nossa qualidade", disse, na conferência de antevisão ao encontro de domingo.



Segundo o treinador, o facto de o AVS estar a passar por dificuldades poderá ser um fator de maior adversidade para o seu conjunto, perante a necessidade que se vai adensando, do lado contrário, em conseguir uma primeira vitória na I Liga esta época.



"Conheço perfeitamente a situação em que eles estão, já passei por ela também. Tenho a certeza que eles vão encarar o jogo connosco como se fosse uma final. É importante e é urgente para eles obterem uma vitória para conseguirem dar um salto anímico", avaliou.



Numa semana em que renovou contrato com o Gil Vicente até 2027, o técnico mostrou-se satisfeito com o voto de confiança a longo prazo da administração gilista.



"Para nós, treinadores, é importante a estabilidade, porque significa que não há um caminho que possa ser quebrado a qualquer momento. Identifico-me com este projeto, que passa também pela aposta em miúdos. Quanto mais tempo cá estivermos, mais poderemos valorizá-los. Reconheço que, nesta fase, não estou tão dependente dos resultados, mas não sou diferente dos outros. Se não der continuidade, as coisas não vão correr bem para o meu lado", explicou.



Lembrando que as circunstâncias no futebol "mudam muito depressa", fez um balanço positivo dos primeiros meses enquanto treinador do clube de Barcelos.



"Chegámos [equipa técnica] no ano passado, numa fase difícil para garantir a manutenção. Com dificuldade, mas conseguimos fazê-lo e conseguimos preparar esta época da melhor maneira para, hoje em dia, estarmos mais tranquilos. Agora não podemos adormecer no que temos feito", recapitulou.



No quarto lugar, com 22 pontos, o Gil Vicente defronta o AVS, 18.º e último, com apenas dois, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, a partir das 15:30 de domingo, com arbitragem a cargo de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

