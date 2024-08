César Peixoto pede Moreirense competitivo

Convencido de que a equipa de Moreira de Cónegos averbou a primeira derrota da época, frente ao Sporting de Braga (3-1), no domingo, por falhar “quatro ou cinco oportunidades claríssimas”, o técnico admitiu que os seus jogadores precisam de mais pontaria para, na sexta-feira, tentarem surpreender um Benfica “forte”, mas pressionado pela derrota da ronda inaugural, com o Famalicão (2-0).”, referiu, na antevisão à receção às "águias", marcada para as 20h15.Antigo jogador do Benfica e do FC Porto,César Peixoto vincou ainda que o facto de os lisboetas nunca terem ganhado na vila do concelho de Guimarães sob o comando técnico de Roger Schmidt – dois empates – é outro motivo para não facilitarem e admitiu que espera a titularidade de Di María no conjunto da Luz, um jogador que pode “resolver um jogo de um momento para o outro”., várias vezes projetados no ataque em simultâneo.Após uma semana de treinos mais curta do que o habitual, com mais “conteúdo tático” do que trabalho físico, o treinador do Moreirense informou que Alanzinho, médio que se lesionou no triunfo sobre o Arouca (3-1), na segunda jornada, está em dúvida para o duelo com o conjunto da Luz.O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com seis pontos, recebe o Benfica, sexto, com os mesmos pontos, em partida agendada para o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Guimarães, com arbitragem de André Narciso.