César Peixoto promete Gil Vicente "a lutar pelos três pontos" no Dragão

“Nós não vamos ao Dragão para jogar bonito e perder por três ou quatro. Vamos lá para competir enquanto equipa, enquanto ideia de jogo, como temos feito até agora. Não vamos facilitar em nada e vamos lutar pelos três pontos”, afirmou César Peixoto.



O técnico reconheceu a qualidade global do FC Porto, apontando os ‘dragões’ como “a melhor equipa do campeonato”, mas assegurou um Gil Vicente de elevada exigência competitiva.



“Temos pela frente a melhor equipa do campeonato até ao momento. Uma equipa muito forte, que sofre poucos golos e que nos vai causar muitos problemas. Ainda assim, não vamos abdicar da nossa ideia de jogo nem de competir pela vitória, como fazemos frente a qualquer adversário, seja onde for”, afirmou.



O treinador dos ‘galos’ destacou a consistência e a capacidade de resiliência dos ‘dragões’ como marcas de um candidato ao título, mas prometeu um Gil Vicente que não se vai atemorizar pelo poderio demonstrado pelo líder do campeonato.



“Não vamos lá meter o 'autocarro', a não ser que o FC Porto nos obrigue pela sua qualidade. Quando tivermos bola vamos tentar implementar o nosso jogo, que é a nossa matriz e que nos tem dado este caminho de sucesso”, disse.



César Peixoto referiu que a vitória na última jornada, frente ao Nacional [2-1], que quebrou um ciclo de sete jogos sem vencer [seis empates e uma derrota], reforçou a confiança do grupo.



“A vitória foi merecida e repôs alguma verdade no que temos feito. Essa série nunca nos abalou em termos de caminho ou de confiança, porque acreditamos muito nos jogadores e na equipa”, afirmou.



O treinador dos barcelenses afirmou que, mesmo nesses momentos em que a vitória não surgiu, o grupo manteve-se estável e confiante.



“Nos últimos 11 jogos temos apenas uma derrota, o que é fantástico para uma equipa como o Gil Vicente. Houve jogos em que tivemos muito volume ofensivo e criámos oportunidades, mas os adversários marcaram nas poucas vezes que foram à frente”, recordou.



Questionado sobre o mercado de transferências, o treinador admitiu que a posição do Gil Vicente na tabela desperta atenções, espelhadas nas saídas do avançado Pablo [West Ham] e do guarda-redes Andrew [Flamengo], mas garantiu critério absoluto em qualquer eventual reforço.



“Tenho muita confiança no nosso plantel e quem vier tem de acrescentar. Não vamos contratar só para criar número. Sabemos bem o que queremos e isso não vai mudar agora nem no futuro”, concluiu.



O Gil Vicente, quarto classificado, com 31 pontos, defronta o FC Porto, líder, com 52, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Dragão, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, com arbitragem de António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.