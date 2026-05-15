César Peixoto promete Gil Vicente competitivo com o Sporting

Na antevisão ao encontro com os `leões`, que ainda lutam pelo segundo lugar e consequente qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época, o técnico destacou a motivação de terminar uma temporada que classificou como "fantástica" diante de um dos candidatos ao título.

"É uma boa forma de terminar o campeonato, esta grande época que estamos a fazer, perante uma excelente equipa, ainda atual detentora do campeonato nacional, que tem um objetivo claro para cumprir. Nós também ainda temos objetivos e, enquanto matematicamente for possível, vamos lá para competir", afirmou, na véspera de se realizarem todos os encontros da 34.ª jornada.

César Peixoto considerou que estão reunidas as condições para "um bom jogo", num Estádio José Alvalade que deverá apresentar lotação elevada, lembrando ainda o empate alcançado pelos gilistas frente ao Sporting na primeira volta, em Barcelos (1-1).

"Vamos lutar pelos três pontos, como sempre. Acho que não podia haver melhor maneira de terminar esta época do que competir num bom estádio, com um grande ambiente, frente a uma grande equipa", referiu.

O treinador reconheceu as dificuldades que o Sporting irá colocar, sublinhando que a equipa orientada por Rui Borges terá maior responsabilidade no encontro, por continuar obrigada a vencer para assegurar o segundo lugar.

"A responsabilidade é do Sporting. O objetivo deles é serem campeões e agora, no mínimo, ir à Liga dos Campeões. Nós estamos aqui por mérito próprio. O nosso objetivo inicial não era este", apontou.

Ainda assim, garantiu um Gil Vicente competitivo e fiel à identidade demonstrada ao longo da época.

"Não vamos `meter o autocarro`. Em alguns momentos o Sporting vai empurrar-nos para trás, isso é certo, pela qualidade e capacidade que tem, mas a nossa equipa, estando bem organizada e com os timings bem definidos, também não é fácil de ultrapassar", frisou.

César Peixoto destacou ainda o percurso realizado pelos minhotos, que terminaram a época sempre nos seis primeiros lugares da tabela classificativa e continuam, matematicamente, na luta pelo quinto posto.

"O sentimento é de felicidade. Fizemos uma época fantástica em termos de números, de classificação e de crescimento. Nunca baixámos do sexto lugar, o que é uma coisa fantástica", disse.

O técnico lembrou ainda que o clube vendeu "dois jogadores muito importantes" a meio da temporada, nomeadamente Pablo e Andrew, mas manteve-se competitivo, considerando que o trabalho desenvolvido "não pode ser apagado".

"Demos muito a este campeonato enquanto equipa e enquanto clube. Houve crescimento de jogadores, de adeptos, do próprio clube. Acho que isso é inegável", sustentou.

Sobre a derrota caseira frente ao Arouca na última jornada, César Peixoto admitiu que foi "o pior jogo da época", sobretudo do ponto de vista defensivo, mas assegurou que a equipa já virou atenções para o Estádio José Alvalade.

O treinador revelou ainda que o clube já está a preparar a próxima temporada, depois de um ano de profunda reformulação do plantel.

"Na temporada passada criámos praticamente uma equipa nova. Saíram 16 jogadores, entraram 11, depois saíram mais alguns e voltámos a mexer. O crescimento foi muito acentuado e isso é sinal de que o trabalho foi bem feito", explicou.

César Peixoto garantiu que a estrutura já identificou "o que é preciso" reforçar para a próxima época, com o objetivo de manter o Gil Vicente "na metade superior da tabela".

"Sabemos bem o que queremos e qual é a identidade de clube que estamos a criar. Queremos continuar consistentes e manter o Gil Vicente na metade de cima da tabela", concluiu.

O Gil Vicente, sexto classificado, com 50 pontos, joga no sábado no terreno do Sporting, segundo, com 79, numa partida agendada para as 20:30 e que terá arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.