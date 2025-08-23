César Peixoto promete Gil Vicente "competitivo e corajoso" frente ao Famalicão

“Será um jogo difícil, contra uma boa equipa, organizada, que vem de duas vitórias. Mas se mostrarmos a atitude, a coragem e a competitividade que tivemos no jogo anterior [frente ao FC Porto], estaremos muito mais perto de vencer”, afirmou César Peixoto, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O técnico notou que o adversário manteve a base da época passada e destacou a qualidade individual do plantel famalicense, lembrando a consistência mostrada no arranque da prova.



“O Famalicão manteve jogadores importantes e o mesmo treinador, o que dá estabilidade. É uma equipa que com muita qualidade individual e que gosta de ter bola. Acabou muito bem o campeonato passado. Manteve o mesmo treinador que já tem algum tempo de trabalho. E isto acho que é um ponto muito forte que o Famalicão tem para este arranque positivo da época. Com a ideia já muito bem assimilada", analisou.



Ainda assim, César Peixoto garantiu confiança nos seus jogadores, salientando a evolução demonstrada, mesmo na derrota frente ao FC Porto, na jornada anterior.



“Entrámos como equipa e saímos como grande equipa, competitiva durante 90 minutos, numa derrota que sinto que foi por números exagerados [2-0]. Crescemos nesse jogo e isso vai ajudar-nos a ser mais consistentes ao longo da época”, sublinhou.



O treinador dos barcelenses mostrou-se satisfeito com a resposta que o grupo tem dado neste início de temporada, mas admitiu que "ainda há muito trabalho a fazer".



"Já vejo é uma equipa competitiva, organizada, com um espírito de grupo fantástico e quando assim é torna-se mais fácil as coisas correm bem. Mas ainda há muita coisa a trabalhar e nós enquanto treinadores nunca estamos completamente satisfeitos. Vamos continuar a fazer a equipa, seja individualmente, seja coletivamente, para nós nos tornarmos consistentes em todos os jogos", afirmou.



O treinador comentou ainda a chegada do reforço Murilo Souza, regressado ao clube, e admitiu que poderá haver espaço para mais entradas.



“É um jogador que conhece a casa e o campeonato. Ainda precisa de ganhar índices físicos, mas vai aportar qualidade à equipa. Estou satisfeito com o plantel, mas enquanto o mercado estiver aberto tudo pode acontecer”, concluiu.



César Peixoto admitiu para este jogo as baixas, por questões físicas, de Zé Carlos Ferreira, Bamba, Touré, Mutombo e Carlos Eduardo



O Gil Vicente, 8.º classificado com três pontos, visita no domingo o Famalicão, quartao com seis, em jogo da 3.ª jornada da I Liga, agendado para as 15:30, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Pedro Ramalho, da Associação de Futebol de Évora.