César Peixoto quer Gil Vicente a querer ganhar mesmo que seja "a feijões"

“É importante estarmos ligados a um jogo que não vai ser fácil, apesar de já não contar para nada. Mas estão três pontos em disputa e temos que ter esse ADN: sempre que é para competir é para tentar ganhar. É sempre melhor terminar a época com uma vitória do que com um empate ou uma derrota”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão.



O Gil Vicente vem de um empate (1-1) na última jornada, em casa, com o Arouca, e uma derrota (2-1) com o Sporting, em Alvalade, na ronda anterior.



Questionado sobre de que forma apelou à motivação dos jogadores com a permanência já garantida, o treinador frisou que “há sempre coisas para melhorar e fazer a equipa crescer”, notando que o Gil Vicente ainda pode subir na classificação - pode chegar à 12.ª posição, precisando de vencer e que Nacional e Arouca ‘tropecem’.



“É normal que haja algum relaxamento e temos que perceber isso, mas temos que apelar ao orgulho e ao espírito da equipa, para que queiram competir e aprendam a fazê-lo mesmo que seja ‘a feijões’, temos que incutir isso, de não se gostar de perder mesmo que seja ‘a feijões’”, reforçou.



César Peixoto, que vai continuar no Gil Vicente na próxima temporada, quer vincar o ADN da equipa:



“O ADN é a ideia de jogo, a forma de encará-lo, o espírito de conquista e de trabalho. Às vezes, na qualidade e no talento, não resulta, mas temos que ir no trabalho, esforço e dedicação, isso não pode ser negociável. Temos que querer competir sempre, nos treinos e nos jogos, uns contra os outros. Queremos ter uma cultura de competitividade interna para depois sermos competitivos seja contra quem for, sem receio”, disse.



O treinador admitiu dar mais minutos a alguns jovens e revelou que, também em face de algumas lesões, chamou para este último jogo da temporada três jogadores da equipa sub-23: Diogo Costa (defesa central), Gui Beleza (médio) e o Rodrigo Rodrigues (extremo).



Gil Vicente, 14.º classificado, com 33 pontos, e Rio Ave, 10.º, com 37, defrontam-se a partir das 19h00 de sexta-feira, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, jogo que será arbitrado por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.