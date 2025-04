César Peixoto quer Gil Vicente organizado

O que é preciso fazer



César Peixoto reforçou também a necessidade de manter a solidez defensiva, evitando erros de posicionamento ou hesitações na pressão, especialmente frente a uma equipa que explora bem os espaços.



“Se nos distrairmos ou tivermos dúvidas, o Vitória vai aproveitar. Temos de estar sempre ligados ao jogo, intensos nos duelos e compactos sem bola”, destacou.



O técnico fez ainda referência ao desempenho da equipa nos jogos em casa, onde acredita que a pressão por resultados pode estar a condicionar o rendimento dos jogadores.



“Sinto que, por vezes, jogamos com algum receio em casa. Temos de desbloquear isso. Precisamos de mais confiança, mais alegria no jogo e de sentir o apoio do público. Os jogadores precisam de sentir que têm os adeptos com eles”, apelou.



Para esta partida, o César Peixoto tem o grupo na máxima força, sem lesionados ou castigados.



O Gil Vicente, 14.º classificado com 26 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, sexto com 45, esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Cidade de Barcelos, num encontro que será arbitrado por Ricardo Baixinho.

”, vincou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.César Peixoto destacou a qualidade do adversário, sublinhando o equilíbrio e a consistência da formação vimaranense, sobretudo na zona central do terreno.”, analisou.Apesar desse valor do adversário, Peixoto assegurou que os seus jogadores estão preparados para darem resposta, ainda que reconheça que o calendário apertado tem limitado a capacidade de treino.”, assegurou o técnico gilista.