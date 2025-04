César Peixoto quer obter segunda vitória seguida para o Gil Vicente

Na jornada anterior, a equipa de Barcelos foi vencer ao terreno do Boavista (3-1), parando um ciclo de oito jornadas consecutivas sem ganhar (sete derrotas e um empate, além da ter sido eliminada, pelo meio, da Taça de Portugal pelo Sporting, com uma derrota caseira por 1-0).



“É sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias, sobretudo quebrar um ciclo [negativo] era importante para nós”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



César Peixoto disse esperar que a vitória no Bessa tenha sido o ‘click’ necessário para o Gil Vicente reganhar confiança, notando ser natural que quando as equipas não ganham esses índices não sejam os mesmos, “individual e coletivamente, e que se duvide de tudo e mais alguma coisa”.



“Uma vitória quebra esse ciclo e dá mais confiança, mas também não vai ser a equipa mais confiante do mundo. Temos que dar consistência ao trabalho e perceber que temos que ser uma equipa como fomos contra o Boavista: unida, junta, agressiva, a ganhar as segundas bolas e a fazer as faltas quando tem que fazer, a lutar por cada lance como se fosse o último. Se fizermos isto, depois a qualidade que existe virá ao de cima e vamos vencer mais vezes do que perder”, disse.



César Peixoto treinou o Moreirense até há pouco mais de um mês, mas desvalorizou o facto de conhecer bem os jogadores do adversário.



“Não diria que isso é uma vantagem. Tive todo o gosto em ser treinador deles, sempre tive uma relação ótima com eles enquanto lá estive. Estávamos a fazer um bom campeonato, e estão a fazer, mas as dinâmicas mudam com um treinador diferente, as ideias são diferentes, mas também há coisas iguais porque é impossível mudar-se tudo”, disse.



Ainda assim, o treinador admitiu ser “uma vantagem conhecer as personalidades e as características de cada jogador ao pormenor”, notando, contudo, desconhecer o que o técnico adversário vai preparar estrategicamente.



César Peixoto deixou elogios ao Moreirense, “uma equipa competitiva, que nas bolas paradas faz imensos bloqueios”, pedindo atenção à sua equipa para isso e o apoio dos adeptos para tornar o reduto gilista “uma fortaleza”.



O Gil Vicente pode ainda aproveitar para cavar um fosso de seis pontos para o AVS, adversário direto na luta pela permanência que perdeu, sexta-feira, diante do Estoril Praia (3-0).



“Temos uma coisa a nosso favor que é que dependemos só de nós nesta luta. Não vou esconder que é importante que os nossos adversários diretos não ganhem, mas queremos focar-nos só em nós, fazermos bem o nosso trabalho, nos jogos que temos que ganhar e nos pontos que temos que fazer”, disse, destacando ainda a importância do fator casa.



O habitual titular Félix Correia ficou de fora do jogo com o Boavista, mas o treinador garantiu ter sido uma opção.



“Não há caso nenhum com o Félix, não tenho qualquer problema com nenhum jogador, achei que devia dar oportunidade a outros jogadores, felizmente vencemos e o importante para mim é a equipa, nada mais”, disse.



Tidjany Touré, expulso diante dos ‘axadrezados’, é baixa certa diante dos ‘cónegos’.



Gil Vicente, 14.º classificado, com 26 pontos, e Moreirense 10.º, com 32, defrontam-se a partir das 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por José Bessa, da associação do Porto.