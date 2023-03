César Peixoto quer Paços de Ferreira mais eficaz frente ao Casa Pia

“A equipa tem de ter capacidade de jogar com bola, sem abdicar da ideia de jogo, e temos de acelerar o jogo entrelinhas e ser eficazes. Devemos ainda prevenir ações ofensivas do Casa Pia, mas o importante é sermos competitivos e consistentes”, disse César Peixoto, na conferência de antevisão ao jogo que encerra a jornada.



O técnico pacense relativizou o momento de forma do adversário, sem vencer para o campeonato há cinco jornadas, lembrando que “há sempre oscilações”, mas não teve dúvidas em reconhecer qualidade a uma equipa que “tem feito um bom campeonato” e “sabe bem o que quer”.



“Vamos encontrar uma boa equipa, organizada, e muito forte na bola parada. Há um outro aspeto a referir, é que fazem muitos bloqueios na área”, sublinhou, numa declaração que serviu também de alerta para a equipa de arbitragem, tendo em conta que se trata de uma ação faltosa.



Para César Peixoto, será “um jogo muito difícil”, na certeza de que o Paços “vai querer somar pontos”, numa luta a quatro pela permanência, entre os pacenses, o Santa Clara, o Marítimo e o Estoril Praia.



“Queremos somar pontos em todos os jogos, sabendo que não vamos conseguir ganhar os jogos todos. Isto vai ser até ao fim, mas a equipa está forte e focada. A derrota [referindo-se ao jogo com o Boavista, na jornada anterior] é sempre um soco para nós, mas temos de trabalhar diariamente, temos de consistentes e ter mentalidade forte, porque só as equipas assim vão ter sucesso no final”, referiu.



A propósito das contas da permanência, César Peixoto defendeu que “há quatro equipas que vão andar aqui em função umas das outras”, mas deixou claro que o Paços já ultrapassou a derrota caseira com o Boavista e que o caminho passa por “acreditar no processo e no trabalho”.



Matchoi, lesionado, é a única ausência confirmada nos eleitos de César Peixoto para o jogo.



Na tabela, o Paços ocupa o último lugar, com 12 pontos, enquanto Casa Pia é sétimo, com 32.



As duas equipas defrontam-se no Estádio Nacional, em Oeiras, na segunda-feira, às 20:15, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.