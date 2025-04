César Peixoto vê Gil Vicente a “subir de produção” e quer pontuar com o Nacional

Ao comando de uma equipa que contabiliza sete pontos na segunda volta e que perdeu os dois jogos anteriores em casa, perante Moreirense e Vitória de Guimarães (ambos por 1-0), o treinador, de 44 anos, realçou que é “mais difícil” treinar nessa ‘senda’ de resultados, mas considerou que a equipa está “em crescendo” e preparada para pontuar no Funchal, em jogo marcado para sábado, às 15:30.



“Temos sido uma equipa mais consistente, a subir de produção, o que nos dá mais confiança. O que torna tudo diferente são pontos e a tabela classificativa. Temos cinco finais para conseguir os nossos objetivos [a manutenção]. Mesmo em dificuldades, a equipa está a querer reagir. Está mais unida do que nunca. Perdemos os dois últimos jogos por pormenores”, disse, na antevisão.



Posicionada no 14.º lugar, com 26 pontos, mais três do que o 16.º classificado, AVS, em lugar de play-off de manutenção, e mais cinco do que o 17.º, Farense, já em zona de despromoção, o conjunto de Barcelos quer apresentar-se na “máxima força” para se equiparar a uma equipa “bem organizada e muito objetiva”, que está “mais confortável” na tabela, ao ocupar o 12.º lugar, com 32 pontos.



“Vai ser um jogo difícil, num campo sempre muito difícil. O Nacional sempre foi muito forte em casa, num campo atípico. O ambiente é diferente, e o ‘clima’ é diferente. É uma equipa confortável na tabela, forte nos duelos. Temos de igualar os ‘duelos’ e os ‘ganhos de segunda bolas’, e de ser mais proativos na pressão, como fomos contra o Vitória. O importante é trazer de lá pontos”, esclareceu.



César Peixoto elogiou ainda a capacidade da formação treinada por Tiago Margarido para realizar “um campeonato em crescendo”, também assente na capacidade para “chegar o mais rapidamente possível à baliza” e para “colocar muita gente em zonas de finalização”, nos momentos em que ataca.



Com um registo de uma vitória, um empate e quatro derrotas à frente dos ‘galos’, o técnico natural de Guimarães considera que a sua equipa está cada vez mais “coesa defensivamente”, não tendo sido inferior ao Boavista, ao Moreirense e ao Vitória, os três oponentes anteriores, e exibe cada vez menos receio em tentar o golo.



Sem a hipótese de contar com o lateral esquerdo Sandro Cruz, suspenso por um jogo pela acumulação de cinco cartões amarelos, e o atacante Sergio Bermejo, lesionado, o treinador adiantou que o médio Mohamed Bamba vai repetir a titularidade, após ter cometido um erro individual que originou o golo da derrota com o Vitória, na jornada 29.



“Logo no final do jogo, falei com ele. Está tranquilo. É importante que tenha consciência do que fez para não voltar a cometer erros. Vai jogar. Não vou deixar ‘cair’ um jogador que está bem. Estava a fazer um grande jogo. Aquele erro não invalida o jogo que fez. É um jogador com muito potencial. Isto faz parte do crescimento dele”, disse.



O Gil Vicente, 14.º classificado, com 26 pontos, visita o Nacional, 12.º, com 32, em partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa, marcada para sábado, às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.