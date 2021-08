Charles Pickel é reforço do Famalicão, anunciou o Grenoble

O jogador suíço despediu-se este sábado com um golo, no triunfo sobre o US Quevilly-Rouen, por 2-0.



Formado no Basileia, Pickle, para além do Grenoble, no qual jogava desde 2019, passou, ainda, por Grasshoppers, Schaffausen e Neuchâtel Xamax.