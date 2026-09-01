Charles sai do Vitória de Guimarães





(Com Lusa)

“A ligação da Vitória Sport Clube – Futebol SAD e de Charles Silva chegou ao fim com a rescisão do contrato que ligava as duas partes. O guarda-redes brasileiro, natural de Belo Horizonte, chegou à ‘cidade berço’ em 2023/2024 e representou o símbolo do ‘rei’ nas últimas três temporadas, somando 40 jogos entre os postes vitorianos”, lê-se na nota publicada.O clube descreve o guardião, de 32 anos, como “um dos heróis” da final da Taça da Liga de 2025/26, realizada em 10 de janeiro de 2026, em Leiria, por defender o penálti batido por Rodrigo Zalazar aos 90+10 minutos, segundo a vitória por 2-1 sobre o rival Sporting de Braga e a conquista do terceiro título na história dos vimaranenses, após a Supertaça de 1988 e a Taça de Portugal, em 2012/13.Formado no Cruzeiro e no Vasco da Gama, o guarda-redes internacional pelas seleções jovens brasileiras representou também o Marítimo, entre 2015/16 e 2020/21, o Vizela, na época 2021/22, e os cipriotas do Olympiacos de Nicósia, em 2022/23.