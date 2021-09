Chaves bate FC Porto B com reviravolta no marcador

A formação de Trás-os-Montes somou a segunda vitória consecutiva em casa e o terceiro jogo a pontuar, ocupando agora o sétimo lugar com nove pontos, os mesmos que o Sporting da Covilhã, enquanto os ‘azuis e brancos’ continuam com oito pontos, no 10.º lugar, a par do Leixões, que ainda não jogou.



Com um futebol em posse, faltou na primeira parte ao Desportivo de Chaves mais objetividade na hora de concretizar, com as situações de perigo a não serem aproveitadas.



Do outro lado, com Gonçalo Borges em todas as ações ofensivas, os jovens ‘dragões’ foram mais acutilantes na finalização e colocaram-se em vantagem aos 20 minutos, numa boa saída para o ataque de Varela, o experiente internacional português, que combinou com Loader e Gonçalo Borges, com a bola a parar em Koné, que só teve de encostar.



Já aos 39 minutos, Gonçalo Borges fez tudo sozinho e disparou de longe para um golaço sem hipótese de defesa de Samu.



Os ‘portistas’ castigavam a passividade defensiva e ofensiva dos transmontanos, que só estiveram mais perto do golo aos 28 minutos, quando João Mendes rematou, de meia distância, ao poste, mas na segunda parte foram os ‘azuis e brancos’ a baixarem o ritmo.



Aproveitou bem a equipa às ordens de Vítor Campelos, que sem mexer no desenho original mas com mais acutilância, velocidade nas ações e envolvência dos laterais, fez uma recuperação incrível.



Aos 52 minutos, Batxi rematou à barra e João Mendes só teve de encostar e, aos 55, o empate foi consumado após finalização fácil de Adriano Castanheira, na sequência de um lançamento ofensivo.



Mas os flavienses acabaram por virar o encontro a seu favor, numa fase em que chegavam com muita facilidade à baliza contrária. Aos 65, Adriano Castanheira finalizou uma excelente jogada de transição e, aos 78, João Mendes recuperou uma bola junto à baliza e só teve que encostar.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves



Desportivo de Chaves – FC Porto B: 4-2.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Samba Koné, 20 minutos.



0-2, Gonçalo Borges, 39.



1-2, João Mendes, 52.



2-2, Adriano Castanheira, 55.



3-2, Adriano Castanheira, 65.



4-2, João Mendes, 78.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Samu, João Correia, Alexsandro, Nuno Coelho, Bruno Teles, Obiora, João Mendes (Kevin Pina, 87), João Teixeira (Juninho, 68), Adriano Castanheira (Bruno Langa, 84), Batxi (Wellington, 69) e Platiny (Guima, 68).



(Suplentes: Paulo Vítor, Nuno Campos, Bruno Langa, Kevin Pina, Patrick, Luís Rocha, Juninho, Wellington e Guima).



Treinador: Vítor Campelos.



- FC Porto B: Ricardo Silva, João Marcelo, Levi Faustino, Zé Pedro, João Mendes, Ndiaye, Samba Koné (Bernardo Folha, 70), Rodrigo Fernandes (Vasco Sousa, 70), Varela, Gonçalo Borges (Peglow, 85) e Namasa Loader.



(Suplentes: Ivan Cardoso, Romain Correia, Vasco Sousa, Diogo Abreu, Peglow, Diogo Ressurreição, Wesley, Bernardo Folha e Leandro Borges).



Treinador: António Folha.







Árbitro: Dinis Gorjão (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Levi Faustino (33), Platiny (45), Gonçalo Borges (83), Wellington (83) e Diogo Abreu (90+5).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.