Chaves contrata defesa Vasco Fernandes

O clube de Trás-os-Montes anunciou o primeiro reforço da segunda janela do mercado de transferências numa nota publicada no sítio oficial na Internet, sem divulgar a duração do contrato.



Ao serviço do Umraniyespor, Vasco Fernando realizou esta temporada nove jogos e apontou um golo.



O defesa formado no Olhanense já representou em Portugal o Leixões e o Vitória de Setúbal, somando ainda passagens pelo Salamanca, Celta de Vigo e Elche, de Espanha, Bordéus, de França, Pandurii, da Roménia e o Aris e Platanias Chania, da Grécia.



Na quinta-feira, o clube transmontano anunciou a saída do avançado brasileiro e melhor marcador da equipa, Juninho, que tinha apontado quatro golos no campeonato, para o Boavista, do principal escalão.



O Desportivo de Chaves ocupa o quinto lugar da II Liga, com 24 pontos ao final de 16 jornadas.



No domingo, às 14h00, os flavienses recebem o Arouca em partida da 17.ª jornada do segundo escalão.