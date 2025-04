Chaves derrota FC Porto B com bis de Tiago Reis e está na luta pela promoção

Com esta vitória, a equipa transmontana subiu, provisoriamente, ao terceiro posto da classificação geral, com 50 pontos, lugar esse que permite disputar um play-off de acesso à I Liga.



O FC Porto B, pelo contrário, marcou passo e permanece com 28 pontos, na 16.ª posição, também de play-off, mas de manutenção no segundo escalão, e sob a ameaça de ser despromovido.



Dois cruzamentos do lateral esquerdo Aáron e dois cabeceamentos certeiros de Tiago Reis, aos 51 e aos 79 minutos, valeram dois golos a um Chaves que foi uma equipa eficaz perante um FC Porto B que sentiu sempre grandes dificuldades para ultrapassar a bem organizada defesa adversária.



Sob chuva intermitente, vento e frio, o encontro começou com o FC Porto B a ter mais iniciativa e mais bola e a forçar o Chaves a fechar-se na sua retaguarda.



O primeiro sinal de perigo ocorreu aos 10 minutos, quando Angel Alarcón recebeu a bola descaído sobre o lado esquerdo do ataque portista e desferiu um remate que quase deu golo.



Os 'azuis e brancos' ameaçaram marcar aos 22 minutos no seguimento de um livre em que a bola terminou nas mãos do guarda-redes Vozinha por mero acaso e os visitantes continuaram recolhidos no seu meio-campo defensivo até perto da meia-hora.



Samuel Portugal teve então de mostrar serviço aos 35 e 38 minutos, porque o Chaves começou então a mostrar-se perigoso e mais ambicioso, abandonando as cautelas iniciais e arriscando mais a nível ofensivo.



A vantagem dos transmontanos chegou aos 51 minutos, depois de um cruzamento com o pé direito do lateral esquerdo Aáron, a que Tiago Reis, reforço de janeiro, deu a melhor sequência com um cabeceamento fora do alcance de Samuel Portugal.



O FC Porto B sentiu o golo, desuniu-se e correu riscos que lhe custaram novo golo, aos 78 minutos, num lance em tudo idêntico ao anterior: Aáron cruzou, desta feita com o pé esquerdo, e Tiago Reis cabeceou com grande precisão.



Os 'dragões' ainda conseguiram reduzir aos 84 minutos, por João Moreira, que aproveitou um cruzamento da esquerda e uma hesitação do guardião Vozinha para marcar e, assim, reacender as esperanças portistas. Contudo, os visitantes fecharam-se bem e souberam segurar a vantagem.







Jogo no Estádio Luís Filipe Menezes, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Desportivo de Chaves, 1-2.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Tiago Reis, 51 minutos.



0-2, Tiago Reis, 79.



1-2, João Moreira, 84.







Equipas:



- FC Porto B: Samuel Portugal, Dinis Rodrigues (João Moreira, 55), Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Domingos, André Castro (Melnichenka, 67), Domingos Andrade, Tiago Andrade (Rui Monteiro, 69), Gil Martins (João Teixeira, 55), Angel Alarcón e Leonardo Vonic (Jorge Meireles, 69).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, Melnichenka, João Moreira, António Ribeiro, André Oliveira, Rui Monteiro, Jorge Meireles, Martim Cunha e João Teixeira).



Treinador: João Brandão.



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Tiago Almeida, Vasco Fernandes, Bruno Rodrigues, Aáron, Pedro Tiba (Pedro Pelágio, 66), Pedro Pinho, Rúben Pina (Tounkara, 89, André Ricardo (Ktatau, 67), Wellington (Alberto Álvarez, 77) e Tiago Reis (Platiny, 89)



(Suplentes: Rodrigo Nascimento, Pedro Pelágio, Ktatau, Rui Gomes, Alberto Alvarez, Platiny, Hélder Morim, Mamadou Tounkara e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Castro (26), Dinis Rodrigues (30), Felipe Silva (37), André Ricardo (40), Tiago Almeida (73), Tiago Reis (86) e João Teixeira (90+3).



Assistência: 902 espetadores.