Chaves e Benfica B empatam em Trás-os-Montes

Os visitantes colocaram-se em vantagem logo aos cinco minutos, numa grande penalidade cobrada por Gonçalo Moreira, mas o empate surgiu aos 20, numa jogada de mestria dos transmontanos, que terminou com um remate certeiro de Reinaldo.



A partida começou a bom ritmo, com os anfitriões a pressionar alto e a protagonizar algumas ocasiões de golo. Contudo, foram os visitantes a inaugurar o marcador, aos cinco minutos, na sequência de uma grande penalidade por mão na bola de Carraça, cobrada por Gonçalo Moreira.



Após alguma insistência ofensiva, o Desportivo de Chaves chegou ao empate aos 20 minutos, numa jogada tripartida: o capitão Carraça serviu Tiago Almeida e este encontrou Reinaldo à entrada da área, que, depois de ultrapassar a defesa lisboeta, rematou a contar.



Depois de uma primeira parte bem disputada, com superioridade ofensiva dos transmontanos e alguma dificuldade dos visitantes na construção de jogo e aproximação à área adversária, a segunda parte acabou por registar mais disputa física e faltas do que oportunidades flagrantes, além de várias paragens, o que quebrou o ritmo de jogo.



Com este empate, Desportivo de Chaves e Benfica B ocupam, por agora, respetivamente, os quarto e quinto postos da tabela da II Liga, com um ponto cada.



Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Benfica B, 1-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



0-1, Gonçalo Moreira, 05 minutos (grande penalidade).



1-1, Reinaldo, 20.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Zach, Tiago Almeida, Ktatau (Pelágio, 68, Roan Wilson, 83), Pedro Pinho, Aarón, Reinaldo (Rúben Pina, 58), Roberto (Milovanovic, 83) e Wellington (Paulo Victor, 68).



(Suplentes: Marko, Paulo Victor, Milovanovic, Rúben Pina, Pelágio, Roan Wilson, Tounkara, Kusso e Simões).



Treinador: Filipe Martins.



- Benfica B: Diogo Ferreira, Banjaqui, Rui Silva, João Fonseca (Leandro Martins, 78), Parente, Tomás Cruz, Gonçalo Moreira (Miguel Figueiredo, 78), Tiago Freitas (Martim Ferreira, 61), Bernardes (Eduardo Fernandes, 68), Melro (Francisco Silva, 61) e Ivan Lima.



(Suplentes: Voitinovicius, Leandro Martins, Rodrigo Rêgo, Miguel Figueiredo, Olívio Tomé, Martim Ferreira, Francisco Silva, Jelani Trevisan e Eduardo Fernandes).



Treinador: Nélson Veríssimo.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Zach (04), Diogo Ferreira (31), Roberto (46), Melro (49, 88), Bernardes (63) e Tiago Almeida (84). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Melro (88).



Assistência: 3.689 espetadores.

