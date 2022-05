Chaves e Moreirense tentam agarrar última vaga na I Liga

As duas equipas discutem um "play-off" em que a melhor, numa eliminatória a duas mãos, assegura a presença na I Liga da próxima época, o que para o Moreirense seria a manutenção e para o Desportivo de Chaves uma promoção.O primeiro dos jogos está agendado para sábado, com o Desportivo de Chaves a receber no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira o Moreirense, em jogo com início às 20h00, mais de uma semana antes de as duas equipas se voltarem a defrontar.A segunda mão está marcada para 29 de maio, já em Moreira de Cónegos, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, e terá início às 19h30.Para ambos é a derradeira tentativa de fecharem bem a época: o Moreirense depois de ter uma última jornada em que conseguiu "in extremis" a 16.ª posição, de acesso ao "play-off", e o Chaves após tropeçar já na reta final, caindo para terceiro.A formação de Moreira de Cónegos entrou para a última jornada em 17.º, mas um empate caseiro do Tondela, aliado a uma vitória sua, permitiu à equipa de Ricardo Sá Pinto entrar na discussão pela permanência.”, disse no final o treinador.Da parte do Desportivo de Chaves, orientado por Vítor Campelos, o contexto foi o oposto, com os flavienses em lugar de subida direta a três jornadas do final, mas um empate em casa com o Estrela da Amadora atirou a equipa para a terceira posição.”, lamentou o treinador já na última jornada, depois de também perder na visita ao Rio Ave, que terminou em primeiro e com subida direta, ao lado do Casa Pia.Para o Moreirense é a tentativa de estar na I Liga pela 13.ª vez, no que seria a nona presença consecutiva, num percurso consolidado a partir de 2014/15 e em que teve o seu melhor desempenho em 2018/19, com um sexto lugar.A estreia da formação de Moreira de Cónegos no principal escalão aconteceu, porém, em 2002/03, com a equipa a conseguir então manter-se na elite durante três épocas.Já o Desportivo de Chaves, que tem um histórico mais antigo na primeira divisão, procura agora um regresso que lhe foge há três épocas, depois de em 2018/19 ter tido a última presença, terminando com um 16.º lugar, que dava então descida direta.No palmarés, os flavienses contabilizam 16 participações na I Liga, em que se estrearam em 1985/86, e estiveram pela última vez em 2018/19, com o clube a ter como melhor resultado dois quintos lugares, em 1987 e em 1990.