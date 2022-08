Chaves garante guarda-redes esloveno Ziga Frelih

“Com 24 anos e quase 2 metros de altura, o guarda-redes é proveniente do Gil Vicente FC, clube que ajudou a apurar para as competições europeias com a participação em 19 jogos da Liga Bwin”, destacou o conjunto de Trás-os-Montes na nota divulgada na rede social Facebook.Ziga Frelih começa a trabalhar às ordens de Vítor Campelos esta terça-feira, acrescentou o clube.Já o Gil Vicente detalhou, através de uma publicação no Facebook, que o internacional esloveno será emprestado aos flavienses por uma temporada.A formação de Chaves já contratou no mercado de transferências em curso os guarda-redes Rodrigo Moura (ex-Trofense) e Valentino Rodrigues (ex-Lens), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense) e Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria) e os laterais-esquerdos Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) e Sandro Cruz (ex-Benfica).Também assegurou o médio Hélder Morim (ex-Leixões) e os avançados Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda) e Jonny Arriba (ex-Villarreal).