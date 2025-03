Chaves mantém acesa a luta pela liderança

Com a derrota do Penafiel na visita ao Académico de Viseu (1-0) e o empate do Alverca na receção ao Torreense (2-2), os anfitriões estavam pressionados para vencer diante da Oliveirense e souberam agir em conformidade: Pedro Pinho inaugurou o marcador (11 minutos), Tiago Reis assinou o segundo (50), Tiba o terceiro (56) e André Ricardo ‘selou’ a goleada (90+2), apontando o 4-0.



Com esta vitória, o Desportivo de Chaves subiu ao segundo posto da tabela, com 44 pontos, menos um do que o líder Tondela, que recebe o Benfica B no domingo. Já a Oliveirense somou a segunda derrota consecutiva e mantém-se no 17.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 21 pontos.



A partida começou melhor para a Oliveirense, que ameaçou a baliza de Vozinha por duas vezes, mas o Desportivo de Chaves soube reagir ao perigo e colocou-se cedo em vantagem: na sequência de um contra-ataque rápido, Carraça desceu pela ala direita e cruzou para a área, tendo a bola sobrado para Pedro Pinho, que, de primeira, superou Macedo.



Na frente do marcador, os anfitriões continuaram em posição ofensiva e criaram diversas oportunidades para marcar, mas atingiram ointervalo a vencer apenas por um golo.



Já na etapa complementar, depois de André Rodrigues ter testado, sem sucesso, os reflexos de Vozinha, aos 50, Tiba desmarcou Tiago Reis que superou o ‘um para um’ com Macedo e rematou rasteiro para o fundo das redes visitantes (2-0).



Seis minutos depois, a dupla flaviense inverteu os papéis, com Tiago Reis a assistir Tiba, que aproveitou o espaço disponível na área da Oliveirense e atirou a contar.



Perto do apito final, já na compensação, Sanca tirou o guardião oliveirense do seu caminho e isolou André Ricardo, que, sem dificuldade, encostou para o quarto e último golo da partida.



Jogo no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Oliveirense, 4-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Pinho, 11 minutos.



2-0, Tiago Reis, 50.



3-0, Tiba, 56.



4-0, André Ricardo, 90+2.



Equipas:



- Desportivo de Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Morim (Tiago Almeida, 66), Pedro Pinho, Pelágio, Soro (Rui Gomes, 83), Tiba (André Ricardo, 71), Wellington (Sanca, 66) e Tiago Reis (Paul Ayongo, 66).



(Suplentes: Rodrigo, Brice, Sanca, Roan Wilson, Tiago Almeida, André Ricardo, Rui Gomes, Rúben Pina e Paul Ayongo).



Treinador: Marco Alves.



- Oliveirense: Macedo, Casimiro, Mário, Frederico Namora, Luís Bastos, Jevsenak (Tama, 85), Filipe Alves (André Santos, 75), João Silva (Miguel Monteiro, 55), André Rodrigues, Bruno Silva (Mesaque Djú, 46) e Zé Manuel (Joanderson, 85).



(Suplentes: Rui Dabó, Noga, Mesaque Djú, André Santos, Miguel Monteiro, Tama, Simão Martins, Joanderson e Sabino).



Treinador: António Campos.



Árbitro: José Bessa (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Rodrigues (09), Casimiro (29), Pedro Pinho (45+4) e Joanderson (88).



Assistência: 1.425 espetadores.