Chaves mantém aspirações de subida

Após o terceiro triunfo consecutivo, a formação de Trás-os-Montes soma agora 57 pontos, os mesmos que o Rio Ave, no segundo lugar e está a dois pontos do líder Casa Pia, equipas que ainda jogam esta jornada.



Os serranos, que se mantêm no 14.º lugar com 29 pontos, entraram melhor no desafio e, aos seis minutos, tiveram uma ocasião soberana, com Rui Gomes a servir Diogo Almeida, que, completamente sozinho, já na área, disparou por cima.



Com a equipa da casa a entrar mal no jogo e a perder cedo o médio João Teixeira por lesão, o Covilhã aproveitou para pressionar e forçar o erro, mas aos 14 minutos Kukula, na área, também não aproveitou, com um cabeceamento à figura de Paulo Vítor.



Os transmontanos foram crescendo no encontro, apostando muito no jogo interior e, a partir dos 20 minutos, dominaram definitivamente a partida e encostaram o seu adversário ao reduto defensivo.



Aos 37 minutos, Wellington sofreu um pisão de Tiago Moreira na área, mas o árbitro não assinalou falta e, no seguimento da jogada, Paulinho rematou forte para defesa apertada de Léo.



Já aos 42 minutos, Guima estreou-se a marcar pelos flavienses, num remate colocado de fora da área que tranquilizou a equipa da casa.



Os visitantes tiveram apenas uma situação para marcar logo no arranque do segundo tempo, aos 51 minutos, com Rui Gomes a falhar na área.



Mas com o avançar dos minutos, apesar do domínio, o Covilhã não conseguiu importunar a defensiva contrária e, do outro lado, as transições rápidas também não sortiram efeito, com o jogo a sofrer muitas pausas devido a faltas.







Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.



Desportivo de Chaves – Sporting da Covilhã, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Guima, 42 minutos.







Equipas:



- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora (Nuno Coelho, 71), Guima (Adriano Castanheira, 88), João Teixeira (Paulinho, 16), Wellington, Batxi (20 Juninho, 88) e Patrick (Jô, 71).



(Suplentes: Samu, Nuno Campos, Paulinho, Juninho, Adriano Castanheira, Queirós, Nuno Coelho, Benny e Jô).



Treinador: Vítor Campelos.



- Sporting da Covilhã: Léo, Tiago Moreira (Jean Filipe, 63), Jaime, André, Lucas Barros, Gilberto, Tembeng (Camilo, 76), Diogo Almeida (Samu, 63), Rui Gomes, Kukula e Felipe Dini.



(Suplentes: Bruno, Jorge Vilela, Arnold, Jean Filipe, Ryan Teague, Sena, Samu, Vítor Carvalho e Camilo).



Treinador: Leonel Pontes.







Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Obiora (22), Rui Gomes (27), Guima (32), Jô (72), Alexsandro (84), João Teixeira (90+1) e André (90+5).



Assistência: 1.922 espetadores.