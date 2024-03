Chaves recebe Arouca na abertura da 24.ª ronda da I Liga

O Desportivo de Chaves, que vem de um triunfo e um empate nos últimos dois jogos, está em 17.º lugar no campeonato, posição de descida, com 18 pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Vizela e a quatro de distância de Portimonense, em zona de disputa do play-off de manutenção, e Rio Ave, perante um Arouca em zona confortável da tabela, com 31 pontos, no sétimo lugar.O jogo está agendado para as 20h15, no Estádio Estadio Municipal de Chaves, numa partida que será arbitrada por Iancu Vasilica.





Os anfitriões são a defesa mais batida do campeonato e terão uma missão difícil: suster o poderio ofensivo do FC Arouca. Com clara vontade de atingir um lugar mais tranquilo na classificação, Moreno Teixeira, treinador do GD Chaves, mostrou plena confiança nas capacidades do plantel: "Aqui não há coitadinhos, há homens que querem arranjar soluções e ajudar o GD Chaves".





Os visitantes chegam a esta partida numa boa forma e a transpirar confiança dentro das quatro linhas. Cristo González, Jason Remeseiro e Rafa Mujica têm sido os grandes impulsionadores do atual sucesso do conjunto da terra de Santa Mafalda.





O sétimo posto confere bastante serenidade aos "lobos" de Arouca, onde tudo parece fluir de forma natural.





Os comandados de Daniel Sousa, por norma, gostam de assumir a posse de bola e, devido à habitual estratégia do adversário, é previsível que o voltem a fazer.





É bastante provável que o técnico português repita o "onze" inicial da última jornada, ainda que exista dúvida quanto à entrada Eboué Kouassi, que regressa de lesão, em detrimento de Pedro Santos.