Futebol Nacional
Chaves regressa às vitórias
O Desportivo de Chaves aproveitou da melhor maneira as duas expulsões do anfitrião Torreense, na primeira parte, para regressar às vitórias na II Liga, por 2-0, em encontro da 12.ª jornada.
Golos de Reinaldo, aos 45+2 minutos, de grande penalidade, e de Roberto, aos 88, selaram a vitória dos forasteiros, num embate em que Stopira, aos 15, e André Simões, aos 45+8, viram o vermelho direto e deixaram a equipa da casa reduzida a nove unidades.
Com este triunfo, o Desportivo de Chaves subiu, provisoriamente, ao quarto lugar, com 20 pontos, os mesmos do Torreense, que caiu, para já, no quinto posto.
A primeira parte foi recheada de incidências, com duas expulsões para jogadores do Torreense, dois penáltis para o Chaves, um deles concretizado por Reinaldo, e um golo anulado à formação da zona Oeste.
Logo ao quarto de hora, o Torreense seria penalizado com um penálti, após um passe errado na saída de bola, por braço na bola de Stopira, após remate de Milovanovic na direção da baliza.
O capitão da formação de Torres Vedras acabou expulso, com vermelho direto, mas o guarda-redes Lucas Paes impediu que o Desportivo de Chaves ganhasse vantagem, defendendo o remate do avançado sérvio Milovanovic.
Com a expulsão do central cabo-verdiano, o técnico Vítor Martins foi obrigado a reformular a defesa, fazendo entrar Pité e sacrificando Zohi.
Mesmo reduzido a 10 elementos o Torreense esteve perto de ganhar vantagem, aos 27 minutos, após remate de pé direito de Guilherme Liberato, anulado por fora de jogo de Danny Jean.
O guarda-redes Lucas Paes voltou a segurar o ‘nulo’ nas duas vezes em que os adversários surgiram isolados, travando primeiro um remate de Milovanovic e depois de Wellington.
No entanto, no período de compensação da primeira parte, o guardião do Torreense já não conseguiu defender nova grande penalidade, marcada por Reinaldo (terceiro golo na prova), por falta de David Bruno sobre o extremo flaviense.
Como se não bastasse, ainda nos descontos, o árbitro António Nobre voltou a mostrar mais um cartão vermelho ao locais, agora a André Simões, por entrada dura sobre um adversário.
O Torreense, com nove, foi conseguindo contrariar as adversidades, e quase foi premiado com o empate, mas a formação orientada por Filipe Martins acabou por selar o triunfo perto do fim, com um golo de cabeça do avançado Roberto, o quinto na competição, acorrendo a um cruzamento de Kiko.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Desportivo de Chaves, 0-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Reinaldo, 45+2 minutos (grande penalidade).
0-2, Roberto, 88.
Equipas:
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Seydi, 64), Diadié, Stopira, Javi Vázquez, Guilherme Liberato (Agbor, 79), André Simões, Arnau Casas, Dany Jean (Arielson, 64), Zohi (Pité, 24) e Pozo (Musa, 79).
(Suplentes: Unai Pérez, Costinha, Musa, Pité, Seydi, Agbor, Danilo, Afonso Peixoto e Arielson).
Treinador: Vítor Martins.
- Desportivo de Chaves: Marko, Bruno Rodrigues, Zach, Ricardo Alves, Tiago Almeida, Pedro Pinho (Ktatau, 46), João Teixeira (Nchama, 68), Kusso (Kiko, 79), Reinaldo, Milovanovic (Roberto, 68) e Wellington (Henrique Pereira, 68).
(Suplentes: Vozinha, Kiko, Carraça, Roberto, Henrique Pereira, Ktatau, Robyn Esajas, Tiago Simões e Nchama).
Treinador: Filipe Martins.
Árbitro: António Nobre (AF Leiria).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diadie (21), Pedro Pinho (21), João Teixeira (45+6), Ktatau (54), Zach (65), Kusso (76), Kiko (86) e Nchama (90+1). Cartão vermelho direto para Stopira (15) e André Simões (45+8).
Assistência: 1.483 espetadores.
