Chaves rescinde com Leandro Sanca

O emblema trasmontano comunicou a “rescisão amigável” nas redes sociais, agradecendo ao futebolista “a sua dedicação, profissionalismo e empenho durante o período em que representou o Desportivo de Chaves”.



O avançado, de 25 anos, estava ao serviço do conjunto da II Liga há duas épocas, tendo participado em 52 jogos e apontado um golo com a camisola ‘azul-grená’.



Natural de Lisboa, Leandro Sanca passou antes por Famalicão e Casa Pia por empréstimo dos italianos do Spezia, clube em que cumpriu cinco jogos antes de rumar ao emblema minhoto.



Com passagens pela formação do Belenenses e do Sporting de Braga, o extremo luso-guineense representou também a equipa principal dos 'arsenalistas' em duas partidas, em 2019/2020.