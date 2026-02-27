Chaves sancionado com dois jogos à porta fechada pelo Conselho de Disciplina

Num comunicado hoje divulgado nas redes sociais, a SAD transmontana informou que as partidas referentes às 25.ª e 27.ª jornadas da II Liga, frente ao Académico de Viseu e à União de Leiria, respetivamente, “disputar-se-ão sem a presença de público”.



Os factos remontam ao jogo referente à 30.ª jornada da época 2023/2024, a contar para a I Liga, que colocou frente a frente Desportivo de Chaves e Estoril Praia, em Trás-os-Montes, e que ficou marcada por uma invasão de campo, além de agressões entre adeptos transmontanos e jogadores da equipa da 'linha' no período de compensação.



Na deliberação do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a que a Lusa teve acesso, pode ler-se que o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), em 18 de dezembro de 2025, proferiu Acórdão que concedeu provimento ao recurso interposto pela FPF e revogou o Acórdão arbitral recorrido, mantendo-se o Acórdão do CD da FPF de 26 de junho de 2024.



Nesta data, a SAD transmontana foi condenada pela prática de duas infrações disciplinares, “com a sanção de multa no valor de 5.610 euros e ainda na sanção de realização de dois jogos à porta fechada”, divulgou o CD.



Contudo, em 24 de julho de 2024, o Tribunal Arbitral do Desporto deferiu uma providência cautelar, que suspendeu a punição do Conselho de Disciplina da FPF.



Na deliberação agora conhecida, o CD refere que “do Acórdão do TCAS, interpôs a Grupo Desportivo de Chaves - Futebol SAD recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo, que não o admitiu, por decisão proferida em 05 de fevereiro de 2026”.



O CD informou, ainda, “nada obstar à imediata executoridade da decisão proferida no âmbito do Processo Disciplinar” instaurado, “desde que assegurados, junto da entidade organizadora da competição [Liga], os procedimentos tendentes ao cumprimento da sanção de dois jogos à porta fechada”.



A SAD do Desportivo de Chaves lamentou “profundamente esta situação” e reforçou “o apelo ao civismo, ao respeito e ao comportamento responsável de todos os adeptos”.



“Acreditamos que só com o compromisso coletivo será possível preservar a dignidade, a segurança e os valores do desporto”, concluiu.