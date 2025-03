Chaves toca o pódio

No Estádio Marcolino de Castro, Tiago Reis foi o autor do único golo da partida ao concluir, de cabeça, uma rápida jogada de contra-ataque, aos 36 minutos.



Com a vitória, o Desportivo de Chaves sobe ao terceiro lugar da II Liga, com 41 pontos, enquanto o Feirense se mantém no oitavo lugar, com 36 pontos.



Numa primeira parte equilibrada, o Feirense deu o primeiro sinal de perigo aos 32 minutos, num remate cruzado de Diga que embateu nas malhas laterais da baliza de Vozinha.



A resposta do Chaves surgiu pouco depois, numa rápida jogada de contra-ataque concluída com um cabeceamento de Tiago Reis, que colocou a equipa visitante na frente do marcador, aos 36 minutos.



O Feirense foi mais audaz na segunda parte e Diga esteve perto de igualar a partida aos 67 minutos, mas o defesa do Feirense rematou ao lado da baliza de Vozinha.



O Chaves acabou por sofrer um revés na sua estratégia quando ficou reduzido a dez unidades, após o cartão vermelho direto mostrado a Kiko, aos 83 minutos, por uma agressão ao guarda-redes Cañizares.



Apesar da inferioridade numérica, a equipa de Marco Alves foi capaz de suster a pressão final do Feirense e segurar a triunfo.







Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira



Feirense-Chaves: 0-1



Ao intervalo: 0-1







Marcador:



0-1, Tiago Reis, aos 36 minutos.







Equipas:



- Feirense: Cañizares, Diga, Tassano, Filipe Almeida, Zé Ricardo (Rehmi, 81), Washington, Rentería (Cristian Ponde, 60), Nile John, Rúben Alves (Shodipo, 71), Banjaqui e Leandro Antunes (Steven, 71).



(Suplentes: Pedro Mateus, Steven, Emanuel Moreira, Macedo, Okkas, Shodipo, Cristian Ponde, Rehmi e Tiago Ribeiro)



Treinador: Diogo Santos.







- Chaves: Vozinha, Carraça, Bruno Rodrigues, Vasco Fernandes, Kiko, Pedro Pinho (Tiago Almeida, 87), Pedro Pelagio, Alberto Soro (Rúben Pina, 78), Pedro Tiba (Roan Wilson, 71), Wellington (Leandro Sanca, 78) e Tiago Reis (Paul Ayongo, 71).



(Suplentes: Rodrigo Nascimento, Leandro Sanca, Roan Gordon, Tiago Almeida, Rui Gomes, Hélder Morim, Rúben Pina e Paul Ayongo)



Treinador: Marco Alves.







Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa)



Ação disciplinar: cartão amarelo para Cristian Tassano (19), Pedro Pinho (42), Carraça (57), Nile John (69), Banjaqui (76), Alberto Soro (78), Cañizares (84) e Leandro Sanca (90+10). Cartão vermelho direto a Kiko (83).



Assistência: cerca de 1.500 espetadores.